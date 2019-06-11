«Ждем, пока папа повзрослеет»: Алибасов очнулся и ведет себя как ребенок

Сын продюсера также отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина не общается со СМИ, потому что не любит привлекать внимания к своей персоне, и сообщил, что она не жалуется на самочувствие. «Она постоянно с отцом, каждый день. Если у нее есть силы каждый день приезжать, то, думаю, у нее все хорошо», — сделал вывод Алибасов-младший.





«Те фотографии, что я выложил, это снял отец. Он у меня отобрал телефон, попытался себя сфоткать и заявил, что вот эту фотографию можно выложить, ведь она авторская. Мы из больницы уехали, вечером приедем, сейчас у отца процедуры», — поделился Бари Алибасов-младший.





На вопрос, что бы Алибасов-младший сказал своему отцу, если бы тот очнулся в полном сознании, сын продюсера заявил, что представил бы основателю группы «На-На» полный отчет за те несколько дней, которые тот находится в больнице.





«Я бы ему показал отчет обо всем, что происходит последние дней пять. Особенно когда к нему приезжала скорая делать промывание. У него в горле трубка торчала, и он наехал на помощника: какого черта помощник это все не снимает и не освещает. Также первым делом мы ему покажем, как вся страна за него волновалась и переживала, чтобы он был счастлив и рад, что люди его ценят и любят», — добавил Алибасов-младший.





Сам сын продюсера, по его признанию, ощущает себя в последние дни эмоционально исчерпанным. «Я как робот в последнее время. Когда последние пять суток подряд ты просыпаешься от того, что все СМИ трубят, что твой папа умер, а ты едешь проверять, так это или нет, то уже не остается сил на негативные эмоции. Поэтому у меня сейчас какой-то глуповатый юморок на эту тему. И забавно, что я поменялся ролями с папой, который меня наказывал. Я воспринимаю это как забавный факт», — сообщил сын основателя «На-На».





По словам Алибасова-младшего, у отца осталось две проблемы: надо понять, что находится под струпами, которые отойдут только через три-четыре дня. Из-за рубца в пищеводе есть риск, что он так и не сможет глотать, хотя это тоже еще не факт. Через два дня станет понятно, что под болячками. В больнице уже заявляли, что нередко пациенты умирали в подобных случаях на девятый день. Также сын продюсера отметил, что ожог, который находится в районе шрама от удара тесаком, который ранее мешал выздоровлению отца, затянулся.