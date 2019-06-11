«Сначала вы»: МИД РФ назвал условие выплаты 60 миллионов евро Совету Европы

Россия готова выплатить в Совет Европы задолженность по взносам, как только международная организация устранит возможность дискриминации против российской делегации, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, до возвращения долгов должна пройти сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой будут приняты все необходимые решения для выполнения требований РФ и возвращения прав российской делегации.





«Должна пройти сессия, должны быть приняты все решения, необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря. Но наша позиция не меняется. Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность», — заявил Грушко на полях «Примаковских чтений» (цитата по РИА Новости).





Дипломат отметил, что позиция РФ останется такой и на уступки Москва не пойдет. При этом ПАСЕ уже начала работу в нужном направлении, подчеркнул замглавы МИД РФ: «Речь должна идти о том, что не должно существовать по определению никаких дискриминационных мер по политическим мотивам: по отношению и к парламентариям, и к национальным делегациям. Хельсинкские решения открыли дорогу для движения в этом направлении. Сейчас Парламентская ассамблея, ее комитеты, структуры работают над тем, как имплементировать эти соглашения».





Делегация РФ перестала участвовать в работе ПАСЕ с января 2015 года, после того как российских парламентариев лишили права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов и миссиях наблюдателей на выборах. В обмен на снятие санкций в ПАСЕ потребовали от России вернуть Крым Украине и прекратить оказывать помощь жителям Донбасса.





До кризиса в отношениях РФ была одним из самых крупных плательщиков взносов в бюджет Совета Европы, но с июня 2017 года перестала их вносить. ПАСЕ требовала от России выплатить сумму долга, которая к тому моменту достигла 60 миллионов евро, и вернуться к работе в организации. Но Москва выдвинула свои условия: отмена санкций и изменение регламента ассамблеи таким образом, чтобы исключить в будущем дискриминацию прав любой страны — участницы ПАСЕ.





В июне 2019 года за неуплату взносов в течение двух лет в отношении России автоматически могут применить статью 9 регламента о статусе стран-участниц, в которой идет речь о приостановлении членства в Совете Европы.