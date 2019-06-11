Матвиенко: Задержание Голунова — либо головотяпство, либо провокация

«Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, и для этого были основания. Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории, и много вопросов, на которые общество должно получить ответы», — отметила Матвиенко, общаясь с журналистами.





По ее словам, вызывает вопросы, почему Иван Голунов без решения суда был задержан на срок более 48 часов, почему были опубликованы фотографии обыска не из его квартиры, а также почему он сам не присутствовал во время обыска.





«Либо это такой непрофессионализм, это головотяпство, либо провокация — я даже не могу это вот так сразу назвать. Но я считаю, что должно быть проведено самое тщательное расследование», — добавила спикер Верхней палаты парламента.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что есть директива для урегулирования дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте и хранении наркотиков. 10 июня издание «Проект», ссылаясь на анонимные источники в Кремле, сообщило, что в Кремле хотят «во что бы то ни стало» закончить дело Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая пройдет 20 июня.





Также ранее был анонсирован несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова, который начнется 12 июня в 12:00 у станции метро «Чистые пруды». Организаторы акции планируют завершить шествие у здания Главного управления МВД по Москве на улице Петровка, 38, где затем пройдут одиночные пикеты.





Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве в начале июня. Как заявили в правоохранительных органах, при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире — три пакета и сверток с мефедроном и кокаином. Никулинский районный суд Москвы 8 июня отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Голунова сроком на два месяца и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. Анализы показали отсутствие наркотических веществ в моче, на ладонях и в ногтевых пластинах Ивана Голунова.





Сам журналист утверждает, что ему подбросили наркотики. «Медуза» считает задержание Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. С 7 июня в разных городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.