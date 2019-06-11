«Ни пяди своего не отдадим»: власти Чечни и Дагестана поссорились из-за дорожного указателя

Член Общественной комиссии по установлению границы между Чечней и Дагестаном, председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев объяснил в Facebook, что сторона трассы, на которой был установлен указатель, а также участок земли за ним действительно относятся к Чеченской Республике. «Там просто знак не стоял, никогда ничего не происходило, поэтому понимаю кизлярцев — для них это географическая новость», — отметил он в своем Facebook.





Позднее Гаджиев добавил , что участок трассы шириной в 50 метров, на котором установлен указатель Шелковского района Чечни, «всю жизнь обслуживался дагестанскими ведомствами», на нем не было установлено никаких знаков и «народ реально даже не знал, что какой-то кусок полотна может формально находиться в другой республике». «Люди заглянули в «Гугл-карты» — а там граница Чечни намного западнее, но неспециалисты этого не знают <...> и в итоге, несмотря на все мои увещевания и предостережения, люди пошли и сделали то что сделали», — написал он.





В конце января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, что уточнение границ с соседними регионами, в том числе с Дагестаном, ведется по поручению президента России Владимира Путина. Правительство РФ и регионы по поручению Путина до 2021 года должны завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов.