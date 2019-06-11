«Ни пяди своего не отдадим»: власти Чечни и Дагестана поссорились из-за дорожного указателя

В понедельник, 10 июня, в Сети появились видео, на которых запечатлен снос указателя Шелковского района Чеченской Республики на границе с дагестанским городом Кизляр. Знак снесли из-за недопонимания. Эта территория — часть Чечни, но указателя на ней раньше не было, а когда его установили, дагестанская молодежь решила, что соседняя республика расширяет границы, сообщили в Общественной комиссии по установлению границы между двумя республиками. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 11 июня заявил, что указатели поставят обратно. Даудов обвинил руководство Кизляра в том, что между чеченской и дагестанской сторонами произошел конфликт из-за указателей.
«Весь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идет по вине руководства Кизляра. Незаконно присвоили лесной фонд Чечни и самого Кизляра. Это не я говорю, это говорит Рослесинфорг», — заявил Даудов, в Сети опубликовали видеозапись его разговора с руководством Кизлярского района Дагестана.
«Ни пяди своего не отдадим. Знаки поставят обратно, потому что они там должны быть. Если на территории Дагестана стоит знак «Республика Дагестан. Хасавюртовский район», допустим, [то] житель Чеченской Республики не имеет права самовольничать. Если знак стоит на территории Чеченской Республики... то никто не имеет права [его убирать]. Как убрали, так и поставят», — также сказал председатель парламента Чечни ранее.
10 июня житель Дагестана опубликовал в Сети кадры с дорожным знаком «Чеченская Республика. Шелковской район» и предположил, что Кизляр стала территорией Чечни. Вечером в тот же день группа молодых людей демонтировала дорожный указатель. После этого в соцсетях стали распространяться призывы «собраться завтра в Кизляре», рассказал дагестанский активист Микаил Микаилов изданию «Кавказ.Реалии».
Член Общественной комиссии по установлению границы между Чечней и Дагестаном, председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев объяснил в Facebook, что сторона трассы, на которой был установлен указатель, а также участок земли за ним действительно относятся к Чеченской Республике. «Там просто знак не стоял, никогда ничего не происходило, поэтому понимаю кизлярцев — для них это географическая новость», — отметил он в своем Facebook.
Позднее Гаджиев добавил, что участок трассы шириной в 50 метров, на котором установлен указатель Шелковского района Чечни, «всю жизнь обслуживался дагестанскими ведомствами», на нем не было установлено никаких знаков и «народ реально даже не знал, что какой-то кусок полотна может формально находиться в другой республике». «Люди заглянули в «Гугл-карты» — а там граница Чечни намного западнее, но неспециалисты этого не знают <...> и в итоге, несмотря на все мои увещевания и предостережения, люди пошли и сделали то что сделали», — написал он.
В конце января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, что уточнение границ с соседними регионами, в том числе с Дагестаном, ведется по поручению президента России Владимира Путина. Правительство РФ и регионы по поручению Путина до 2021 года должны завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов.