«Компартии нету, мужики. Мы за все отвечаем»: Лукашенко призвал чиновников работать с народом

Власть должна чаще и более открыто общаться со своим народом, в том числе и в ходе предвыборных кампаний, чтобы понимать проблемы своего народа и не отдаляться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства призвал своих подчиненных провести избирательные кампании на местах достойно, чтобы подтвердить доверие населения к действующей власти, и подчеркнул, что недопустимо «отпихивать» своих сограждан и хамить им.





«Много раз говорил: Компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали», — приводит слова белорусского лидера БелТА.





Лукашенко признал, что иногда запросы к властям бывают необоснованными и гражданам можно открыто напоминать об этом. «Давайте хоть 50 на 50: 50% за нами — содержание вашей семьи и вас, а 50% — сами шевелитесь. Но надо открыто и честно об этом говорить», — заявил он, добавив, что при этом обязательно надо избегать хамства и «отпихивания» людей, у которых есть реальные проблемы. «Не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать», — напомнил глава Белоруссии.





Президент потребовал от своих подчиненных внимательнее относиться к избирателям и чаще с ними общаться. «Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете», — рассказал он о лучшей, по его мнению, методике работы во власти.





По мнению Лукашенко, в Белоруссии сложились уникальные отношения между властью и народом. «Народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. <...> Это даже в какой-то степени наша фишка, что мы не отдалились от народа, что у нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом. Надо это и поддерживать. Это наше достояние», — заключил белорусский лидер.





Такое напутствие Лукашенко дал местным чиновникам относительно выборов в белорусский парламент, они должны пройти в ноябре этого года. Избирательные кампании начнутся в стране в конце лета. Новый парламент будет особенно важным для Белоруссии, ранее замечал Лукашенко, поскольку ему предстоит внести ключевые поправки в Конституцию.





1 марта Лукашенко заявил, что «наелся президентства» и готов уступить кресло главы республики другому политику. По его словам, он будет согласен передать эту должность, если найдется достойный преемник. Вместе с тем Лукашенко предупредил, что новый белорусский президент будет менее предсказуемым для международного сотрудничества, чем он сам.





Также белорусский лидер призвал принять новую Конституцию страны, в которой могут быть усилены законодательная и судебная ветви власти. По его мнению, сильная президентская власть была нужна Белоруссии раньше. Сейчас, по его словам, в этом нужды уже нет.