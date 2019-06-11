Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова

Инициаторы запланированного на 12 июня в Москве марша в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова не хотят обсуждать со столичными чиновниками вопросы безопасности участников мероприятия, поэтому московская мэрия намерена обратиться в прокуратуру. Об этом «Интерфаксу» заявил вице-мэр Москвы Александр Горбенко.





«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя — это серьезный вопрос», — сказал чиновник. Горбенко пояснил, что звонил одному из инициаторов марша, журналисту «Новой газеты» Илье Азару, и пригласил его в мэрию, чтобы обсудить безопасность шествия. Однако организатор мероприятия предложил провести такую встречу в прямом эфире телеканала «Дождь» 11 июня.





10 июня столичные журналисты заявили о намерении организовать в Москве марш с требованием освободить Голунова. Организаторы шествия предупредили, что не будут его согласовывать с городскими властями. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запланированное на 12 июня мероприятие. «Завтра выходной день, День России, представлялось бы, что проведение массовых мероприятий могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю, что это вопрос городских властей», — заявил представитель Владимира Путина журналистам.





На странице «Марша за свободу Ивана Голунова» на Facebook на момент написания заметки уже 8,7 тысячи человек отметили, что пойдут на это мероприятие. Ранее одна из инициаторов шествия, политтехнолог, журналист Марина Литвинович рассказала Daily Storm, что надеется на благоразумие московской мэрии. В 2018 году два несогласованных «Марша матерей» прошли мирно, а полицейские помогали участникам акции переходить дорогу по пешеходным переходам, напомнила Литвинович.





Акцию планируют начать 12 июня в 12:00 у станции метро «Чистые пруды». Маршрут шествия будет следующим: Мясницкая улица — Столешников переулок — Большая Дмитровка. Марш закончится у здания Главного управления МВД по Москве на улице Петровка, 38.





Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня в Москве. В столичной полиции заявили, что в момент задержания при себе у него было найдено наркотическое вещество массой около четырех граммов, а в его квартире при обыске нашли кокаин. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Сам журналист заявил, что ему подбросили наркотики. «Медуза» связывает задержание Голунова с его профессиональной деятельностью.