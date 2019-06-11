Сын Алибасова объяснил подачу иска против «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал Daily Storm, что именно он стал инициатором подачи иска против компании «Крот», чье средство для очистки труб выпил по ошибке его отец. По словам Алибасова-младшего, ежегодно сотни человек умирают, перепутав химические жидкости с напитками из-за их яркой упаковки. При этом сын основателя группы «На-На» подчеркнул, что старается привлечь внимание к серьезной проблеме, а не «открутить кому-то голову».





«Это была моя инициатива, и вот почему. Изначально я не хотел ни на кого подавать в суд, потому что мне было очевидно, что это отцовская взбалмошность и рассеянность. Но потом мы узнали, что десятки, сотни людей погибли именно из-за того, что перепутали химикаты с соком. Среди пострадавших дети, у кого-то погибли дедушки и бабушки. И я осознал, что пора проявить чувство гражданской ответственности, что это не просто единичный случай отцовской рассеянности, а проблема национального масштаба и важности», — сообщил Алибасов-младший.





«Я сегодня приехал в Склиф [институт имени Склифосовского], спросил у врачей, как часто к вам попадают с подобной проблемой. Мне ответили, что стабильно в год несколько десятков человек, примерно около 200, попадают в больницу из-за того, что перепутали опасные химические вещества с соком. Из этих 200 человек большая часть отравляется уксусом, но человек 50 в год точно попадают в больницу из-за химикатов вроде «Крота», — добавил собеседник Daily Storm.





Алибасов-младший заявил, что ситуацию нельзя считать нормальной и надо что-то делать. «Это определенно выходит за рамки отцовской рассеянности и поэтому мы приняли решение возбудить дело», — отметил бизнесмен.





Вместе с тем у Алибасова-младшего нет задачи кого-то наказать — он просто хочет привлечь к этой проблеме общественное внимание. «Нет задачи наказать или открутить кому-то голову, нужно просто привлечь к этому внимание и сделать так, чтобы эти вещи прекратились. Это задача-минимум. Максимум — чтобы производители, которые пытаются заработать на красивых упаковках, похожих на соки, несли за это ответственность», — рассказал он.





Алибасов-младший сообщил, что делом, скорее всего, будет заниматься адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Бари Алибасова — старшего: по словам сына продюсера, правозащитник сейчас собирает документы и готовит различные экспертизы. Кроме того, сын основателя группы «На-На» отметил, что он не совсем в курсе того, на какой стадии находится подача иска, потому что занят делами отца.





«Пока у нас на руках есть две экспертизы: о том, что упаковка не соответствует ГОСТу и что на ней нет предупреждающих знаков о том, что это яд и пить нельзя. Сейчас все бумаги соберем и посмотрим, как у нас пойдет дело в суде», — сказал сын продюсера группы «На-На». Алибасов-младший добавил, что, несмотря на преследующие их семью трудности, сегодня такой день, который позволяет «немного улыбнуться».





Ранее PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил «Комсомольской правде», что причиной подачи против производителя «Крота» стала яркая упаковка, которую можно спутать с йогуртом или соком.





«…Очень похожа на пищевую, яркая и так далее. Вторая претензия — открывашка не имеет какой-то дополнительной системы безопасности, как это бывает на многих опасных химикатах. Получается, что любой ребенок может легко добраться до содержимого. Следующая претензия — нет резкого запаха: то есть, бензина, ацетона… То есть, когда ты открыл, ты не понимаешь, что это химия», — объяснил журналистам Горжанкин.



