Зеленский уволил больше половины украинских губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить 15 руководителей областных администраций страны. Об этом журналистам 11 июня сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка. Кроме того, Зеленский попросил Верховную раду отправить в отставку генпрокурора и главу МИД Украины.





«Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», — сказал Рябошапка. Отметим, что в административном отношении территория Украины включает в себя 24 области. То есть Зеленский отправил в отставку больше половины губернаторов.





Рябошапка также сообщил, что Зеленский просит Верховную раду дать согласие на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. По словам замглавы президентской администрации, причина такого решения — отсутствие у Луценко образования в области права. «Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование», — пояснил чиновник.





Кроме того, Зеленский внес в Раду представление об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина. Он попросил назначить на этот пост замруководителя президентской администрации Вадима Пристайко. В начале июня Зеленский уже обращался к парламенту с просьбой отправить Климкина в отставку, однако депутаты отказались это сделать. Президент также уволил ряд руководителей Службы безопасности Украины (СБУ).





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