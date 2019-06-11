Активисты подали в избирком Екатеринбурга заявку на проведение референдума по храму

В избирательную комиссию Екатеринбурга поступила заявка от «Комитета в защиту сквера» на проведение референдума по вопросу сохранения парка на Октябрьской площади или возведения храма Святой Екатерины на этом месте. Комиссия будет проверять ходатайство в течение 15 дней, если оно составлено верно, то документ передадут на рассмотрение в городскую думу. Гордума в течение 20 дней должна будет решить, проводить ли референдум, сообщил глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров.





«Мы сейчас проверим ходатайство, нам дано на это 15 суток. Если там все правильно и нет оснований для отказа с нашей стороны, то мы передадим его в гордуму. Там в течение 20 дней должны рассмотреть его и решить: отказать или дать ход. В случае положительного решения ходатайство будет зарегистрировано, и инициативная группа в течение 25 дней должна будет собрать 56 тысяч подписей горожан в поддержку референдума», — объяснил глава местного избиркома URA.RU . После сбора подписей их проверят на подлинность, вся процедура референдума займет очень много времени, добавил Захаров.





Член движения «Комитет в защиту сквера» Ирина Скачкова заявила, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и глава избиркома Илья Захаров выступают против проведения референдума. «Три юриста проверили наше ходатайство, и оно составлено строго по закону», — добавила Скачкова.





4 июня завели первое уголовное дело после акций против строительства храма в Екатеринбурге — Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил дело в отношении Станислава Мельниченко по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).





С 13 по 16 мая в Екатеринбурге, в сквере возле Свердловского театра драмы, проходили массовые акции протеста. Активисты требовали прекратить строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, а также столкновениями противников и сторонников возведения собора. 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения по поводу необходимости строительства новой православной церкви. После предложения главы государства ВЦИОМ провел голосование. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной.