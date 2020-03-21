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Лукашенко поздравил Лаврова с днем рождения
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Лукашенко поздравил Лаврова с днем рождения

Свои поздравления министру иностранных дел РФ также передал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с юбилеем (министру 21 марта исполнилось 70 лет) и заявил, что российский дипломат является настоящим профессионалом, готовым отстаивать интересы своей страны. Лукашенко выразил надежду, что глава МИД РФ останется надежным союзником республики и в будущем.


«Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству. На посту министра иностранных дел в течение многих лет вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене», указывается в поздравлении белорусского лидера.


Лукашенко отметил, что Лавров обладает огромным авторитетом в Белоруссии благодаря уважительному отношению к республике и готовности к равноправному диалогу.


«Убежден, что и впредь вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами», сказал белорусский лидер. Он пожелал российскому министру здоровья и благополучия.


Лаврова также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента отметил, что министр приложил много усилий для защиты суверенитета и национальных интересов России.


«Депутаты Госдумы высоко ценят вашу работу. Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения. Желаю вам здоровья, счастья и всего самого доброго», сообщил Володин.


Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года. В 1972 году окончил МГИМО и в том же году начал карьеру дипломата в посольстве СССР в Шри-Ланке. В 1981-1988 годах — первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 годах занял пост замглавы МИД РФ.


В 2004 году незадолго до своего дня рождения был назначен главой МИД России. Является одним из долгожителей среди членов правительства. Владеет английским, французским и сингальским языками. Пишет стихи, является автором гимна МГИМО. Благодаря его усилиям появилась федерация гребного слалома. Также Лавров является футбольным болельщиком (болеет за «Спартак»). 


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