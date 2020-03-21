Лукашенко поздравил Лаврова с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с юбилеем (министру 21 марта исполнилось 70 лет) и заявил, что российский дипломат является настоящим профессионалом, готовым отстаивать интересы своей страны. Лукашенко выразил надежду, что глава МИД РФ останется надежным союзником республики и в будущем.





«Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству. На посту министра иностранных дел в течение многих лет вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене», — указывается в поздравлении белорусского лидера.





Лукашенко отметил, что Лавров обладает огромным авторитетом в Белоруссии благодаря уважительному отношению к республике и готовности к равноправному диалогу.





«Убежден, что и впредь вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами», — сказал белорусский лидер. Он пожелал российскому министру здоровья и благополучия.





Лаврова также поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента отметил, что министр приложил много усилий для защиты суверенитета и национальных интересов России.





«Депутаты Госдумы высоко ценят вашу работу. Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения. Желаю вам здоровья, счастья и всего самого доброго», — сообщил Володин.





Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года. В 1972 году окончил МГИМО и в том же году начал карьеру дипломата в посольстве СССР в Шри-Ланке. В 1981-1988 годах — первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 годах занял пост замглавы МИД РФ.





В 2004 году незадолго до своего дня рождения был назначен главой МИД России. Является одним из долгожителей среди членов правительства. Владеет английским, французским и сингальским языками. Пишет стихи, является автором гимна МГИМО. Благодаря его усилиям появилась федерация гребного слалома. Также Лавров является футбольным болельщиком (болеет за «Спартак»).