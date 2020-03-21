Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

Россия передала 13 странам, включая Иран и КНДР, тест-системы для выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ближайшее время аналогичные тест-системы будут доставлены в Египет, Сербию и Венесуэлу.





Отмечается, что речь идет о разработках новосибирского научного института «Вектор».





﻿«Роспотребнадзор уже передал <...> тест-системы для проведения более 100 000 исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, СНГ, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», — сообщается на сайте ведомства.





21 марта также стало известно, что Колумбия решила выслать из страны трех россиян из-за нарушения требования по обязательной изоляции из-за COVID-19. В миграционной службе страны объяснили, что граждане России приехали из Франции 12 марта и спустя три дня решили покинуть отель ради прогулки в парке, несмотря на режим карантина. Всех троих задержали, когда они находились среди других туристов.





«Три гражданина России, которые нарушили меру в виде обязательной изоляции, будут высланы в течение нескольких часов», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.



