Белоруссия заявила, что Россия приняла ее предложения по поставкам нефти

Россия полностью приняла предложения Белоруссии по поставкам нефти в республику. Об этом президенту республики Александру Лукашенко доложили на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии.





«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — цитирует агентство БелТА Лукашенко.





Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко подтвердил это и уточнил, что предложения России были рассмотрены Минском на заседании рабочей группы.





На совещании, помимо Лукашенко и Сергеенко, присутствовали также премьер-министр Сергей Румас, вице-премьер Юрий Назаров, глава Совета Республики Наталья Кочанова, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, глава МИД Владимир Макей и руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.





В конце февраля Лукашенко сообщил, что президент России предложил компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспорта нефти. Он уточнил, что Путин допустил полную компенсацию: если Белоруссия потеряла бы 300 миллионов долларов, то Россия возместила бы ущерб. Белорусский лидер назвал предложение Путина «путем к развязке споров» и «движением вперед». Он поручил премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу рассчитать предполагаемые потери от налогового маневра.