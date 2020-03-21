В Москве восемь человек вылечились от коронавируса

В Москве восемь человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция (COVID-19), выздоровели и выписаны из больницы. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.





«Восемь человек, которые заболели этой инфекцией, прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений», — сказала она.





Семь пациентов проходили лечение в ИКБ№1, один в медцентре в Коммунарке. Ракова рассказала, что всего в Москве были зарегистрирован 131 случай заражения инфекцией, 100 из них были выявлены за последние семь дней.





Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», общее число заболевших в России - 253 человека, 12 человек выздоровели. Заболевание охватило 40 регионов страны.





5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Указ запретил проводить в столице массовые мероприятия в том случае, если число их участников превышает 5000 человек. 16 марта Собянин запретил до 10 апреля массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек.