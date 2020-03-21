Мишустин пригрозил наказывать за необоснованные увольнения на фоне коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство еженедельно будет мониторить своевременную выдачу зарплат в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране. Он также призвал работодателей ввести гибкий график для сотрудников и увольнять их лишь в крайних случаях. Руководство фирм, где задерживают зарплату или увольняют без повода, будут жестко наказывать, сообщил Мишустин.





В частности, указал он, в отношении таких фирм отменят введенный ранее мораторий на взыскание налогов. Увольнение, по словам Мишустина, в такие времена должно быть крайней мерой.





«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер.





«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим», — добавил он.





В свою очередь, сообщил Мишустин, власти окажут поддержку предпринимателям, если ситуация в стране ухудшится. Также государство вместе с ЦБ поможет безработным россиянам, которые решат заняться собственным делом.





«Мы [с Центробанком] решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора, во-вторых поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг», — сказал премьер.





Глава правительства также анонсировал программу льготного кредитования для таких небольших компаний.





В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что особое внимание будет уделено регионам с нефтеперерабатывающими предприятиями. Глава Минэкономики Максим Решетников сказал, что работников из-за ситуации с COVID-19 нужно переводить на трехдневную неделю, поскольку ситуация с занятостью может «может обостриться».





Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин освободил от штрафов те компании, которые заплатили за купленные за рубежом товары, но не получили их или еще не внесли аванс за экспортированный товар из-за распространения коронавирусной инфекции.





На текущий момент действует закон о валютном контроле — он обязывает экспортеров возвращать российским заказчикам полученные деньги в сроки, оговоренные в контрактах, а импортеров — возвращать аванс за товары, которые не были поставлены. Штраф — 1/150 ключевой ставки Центробанка (6% на сегодняшний день) от всей суммы за каждый день просрочки.





Однако, уточняет Минфин, несмотря на смягчение условий, предприятия должны будут доказать, что их ситуация связана с пандемией COVID-19.





Газета отмечает, что власти просубсидируют ставки кредитов, с помощью которых фирмы будут формировать запасы продуктов и товаров, а также обнулят ввозные пошлины на отдельные категории товаров (список пока не утвержден).





20 марта Мишустин поручил предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку в связи с распространением коронавируса, из-за которого в России отменены массовые мероприятия. Налоговые каникулы также коснутся компаний, работающих в области искусства.





﻿18 марта 2020 года премьер-министр РФ распорядился ввести такие же налоговые каникулы для туристической отрасли и авиакомпаний. Мишустин также поручил до мая не инициировать процедуры банкротства для всех организаций, подпадающих под действия налоговых послаблений.