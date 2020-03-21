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Минздрав потребовал от клиник зарегистрировать всех врачей за два дня
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Минздрав потребовал от клиник зарегистрировать всех врачей за два дня

По сведениям журналистов, эти меры могут быть связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции в стране

Минздрав поручил руководству медучреждений (включая частные) зарегистрировать всех своих сотрудников в «единой системе идентификации» на портале «Госуслуги», а также на сайте ведомства. На это больницам и клиникам отвели два дня, указано в телеграмме, подписанной замглавы Минздрава Павлом Пугачевым.


Как пишет РБК, о появлении документа, датированного 18 марта, рассказали врачи. По словам гендиректора Европейского медцентра Андрея Яновского, требования Минздрава вполне логичны: «Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует».


Информацию о содержании документа подтверждает и портал Vademecum. По их сведениям, врачи связывали появление этого требования со стороны ведомства с «необходимостью мобилизации медработников и профильных мощностей для борьбы с распространением коронавируса».


Павел Пугачев, который занимается в ведомстве вопросами цифровизации медицины, был назначен замглавы Минздрава 20 февраля. Постановление о создании Единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ) в сфере здравоохранения было подписано в 2018 году. Помимо регистрации медработников, в нем представлены данные по больницам и клиникам, медкарты в электронном виде и многое другое.


В 2017 году экс-министр здравоохранения Вероника Скорцова заявила, что создание такой системы позволит избавить врача от лишней бумажной работы. Расходы на ЕГИСЗ должны были составить не менее 1,45 миллиарда рублей. С 2014 года единственным исполнителем работ по информационной системе в сфере здравоохранения является госкорпорация «Ростех». 


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#врачи #минздрав #россия #коронавирус
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