Минздрав потребовал от клиник зарегистрировать всех врачей за два дня

Минздрав поручил руководству медучреждений (включая частные) зарегистрировать всех своих сотрудников в «единой системе идентификации» на портале «Госуслуги», а также на сайте ведомства. На это больницам и клиникам отвели два дня, указано в телеграмме, подписанной замглавы Минздрава Павлом Пугачевым.





Как пишет РБК, о появлении документа, датированного 18 марта, рассказали врачи. По словам гендиректора Европейского медцентра Андрея Яновского, требования Минздрава вполне логичны: «Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует».





Информацию о содержании документа подтверждает и портал Vademecum. По их сведениям, врачи связывали появление этого требования со стороны ведомства с «необходимостью мобилизации медработников и профильных мощностей для борьбы с распространением коронавируса».





Павел Пугачев, который занимается в ведомстве вопросами цифровизации медицины, был назначен замглавы Минздрава 20 февраля. Постановление о создании Единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ) в сфере здравоохранения было подписано в 2018 году. Помимо регистрации медработников, в нем представлены данные по больницам и клиникам, медкарты в электронном виде и многое другое.





В 2017 году экс-министр здравоохранения Вероника Скорцова заявила, что создание такой системы позволит избавить врача от лишней бумажной работы. Расходы на ЕГИСЗ должны были составить не менее 1,45 миллиарда рублей. С 2014 года единственным исполнителем работ по информационной системе в сфере здравоохранения является госкорпорация «Ростех».