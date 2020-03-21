В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении на территории страны режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Документ вступает в силу немедленно и будет действовать до 21 апреля.





«Я принимаю решение о введении чрезвычайного положения на основании обращения премьер-министра и издаю декрет об ограничении ряда прав. Это решение вступает в силу с начала объявления», — сообщила Зурабишвили.





Президент также попросила журналистов профессионально и ответственно подходить к подаче информации о COVID-19 и не создавать панику среди граждан. Также с 21 марта республика приостанавливает авиасообщение с другими государствами.





В стране введены ограничения на перемещения внутри страны, кроме товарооборота, утверждаются требования к режиму карантина, а также запрещается собираться компаниями более 10 человек. Всего на территории страны 47 заболевших, один выздоровел.





18 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ученые уже проводят первое тестирование вакцины от COVID-19. «Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», — заявил он.





11 марта Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что текущая ситуация с коронавирусом нового типа может быть «охарактеризована как пандемия». Он отметил, что «число случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится» в ближайшее время.