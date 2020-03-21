В Сингапуре у россиянки обнаружили коронавирус

Гражданка России, работающая в Сингапуре и приехавшая недавно из Индии, оказалась заражена коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в Минздраве страны. Ранее в Сингапуре сообщили о двух первых случаях смерти от коронавирусной инфекции.





«36-летняя женщина, работающая в Сингапуре, госпитализирована в государственную больницу КК Hospital. Тест на коронавирус был подтвержден 20 марта», — уточнили в ведомстве.





Ранее в оперштабе по мониторингу за ситуацией с COVID-19 сообщили, что число заболевших инфекцией в Московской области достигло 35 человек (ранее — 18 человек).





Также в штабе попросили связаться с властями всех, кто летел следующими рейсами: Мюнхен — Москва (07 марта), Верона — Москва (08 марта), Франкфурт-на-Майне — Москва (09 марта), Рим — Москва (14 марта), Женева — Москва (14 марта), Женева — Москва (15 марта), Пекин — Москва (17 марта).





Всего на территории Сингапура зафиксировано 432 случая заражения коронавирусной инфекцией, 39 из них были инфицированы за рубежом. Два человека скончались (75-летняя гражданка Сингапура и 54-летний индонезиец), 140 человек выздоровели. Правительство страны рекомендовало гражданам не выезжать за рубеж, а всех, кто въезжает в страну с 20 марта, помещают на домашний двухнедельный карантин.