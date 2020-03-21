Общее число заболевших коронавирусом в России возросло до 306 человек

В России за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). Общее число заболевших в стране таким образом составляет 306 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах России.





Согласно данным оперштаба по мониторингу за ситуацией с COVID-19, заболевания были выявлены в следующих регионах: Подмосковье (17 человек), Москва (шесть), Татарстан (пятеро), Нижегородская область (четверо), Свердловская область (трое), Тульская и Калининградская области, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария и Краснодарский край (по два человека).





По одному случаю зарегистрировано в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.





﻿Все 53 человека были госпитализированы и помещены в специальные инфекционные боксы. Отмечается, что за последние 14 дней эти люди ездили за рубеж и посещали страны, где наблюдается пик заболевания COVID-19. Сейчас власти устанавливают, с кем контактировали зараженные.



