«Это жестокая реальность»: Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею (среди мужчин), который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, был отменен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель отметил, что нынешняя ситуация требует отказаться от спортивных мероприятий и сосредоточиться на борьбе с инфекцией. Ранее из-за COVID-19 был отменен чемпионат мира по хоккею среди женщин.





«Это жестокая реальность, с которой мы приходится мириться... Коронавирус — это глобальная проблема, решение которой требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением», — приводятся на сайте федерации хоккея слова Фазеля.





«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны на время отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и сообщество хоккея на льду», — добавил он.





Чемпионат мира по хоккею среди мужчин проводится с 1920 года. В 2020 году он должен был пройти в Цюрихе и Лозанне. Действующим чемпионом мира является Финляндия.