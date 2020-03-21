Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову звание Героя Труда. Указ опубликован на сайте Кремля. Главе МИД 21 марта исполнилось 70 лет.





«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», — говорится в документе.





Кроме того, звание Герой Труда было присвоено гендиректору «СГМ-Мост» Александру Островскому за «особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».





Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года. В 1972 году окончил МГИМО и в том же году начал карьеру дипломата в посольстве СССР в Шри-Ланке. В 1981-1988 годах — первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН. В 1992-1994 годах занял пост замглавы МИД РФ.