В Москве из-за коронавируса закрыли все фитнес-центры, аквапарки и бассейны

В Москве с 21 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции запретили доступ посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты, связанные с физической культурой и массовым посещением людей. Эти ограничения будут действовать в столице до особого распоряжения Роспотребнадзора.





«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей <...> с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей <...> до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.





21 марта в оперштабе по мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России за сутки выявлено 53 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших в стране таким образом составляет 306 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах России.





Ранее 21 марта стало известно, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отменила чемпионат мира по хоккею (среди мужчин), который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Президент федерации хоккея Рене Фазель отметил, что нынешняя ситуация требует отказаться от спортивных мероприятий и сосредоточиться на борьбе с инфекцией.





5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Указ запретил проводить в столице массовые мероприятия в том случае, если число их участников превышает 5000 человек. 16 марта Собянин запретил до 10 апреля массовые мероприятия на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятия в помещениях с численностью участников более 50 человек.