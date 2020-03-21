У главного инфекциониста Ставрополья подтвердили коронавирус

Как пишет «Интерфакс», после госпитализации Санниковой (главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Ставропольского края) ряд сотрудников ведомства отправили на карантин, поскольку врач недавно посещала заседания министерства. Также Санникова вела лекции в Ставропольском государственном медицинском университете, указывает агентство.





Как отмечает Znak.com, правоохранители подозревают главного инфекциониста региона в нарушении двух статей Уголовного кодекса РФ: части 1 статьи 237 УК РФ («Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией») и части 1 статьи 293 УК России («Халатность»).





21 марта заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая сообщила, что в регионе в режиме самоизоляции находятся около 300 человек, которые недавно вернулись из заграничной поездки или контактировали с теми, кто приехал из-за рубежа. После госпитализации Санниковой были проверены 1200 человек, с которыми она так или иначе могла контактировать. У 11 из них обнаружили симптомы, похожие на заражение COVID-19. Результаты анализов этих людей направлены в лабораторию в Новосибирск.





Дроздецкая объяснила, что Санникова решила не уходить на карантин, потому что чувствовала себя хорошо. Позже замглавы координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции по Ставропольскому краю Юрий Скорцов заявил, что в регионе заведены первые дела против тех, кто нарушил режим самоизоляции, отказавшись от дальнейших комментариев.





﻿21 марта в оперштабе по мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России за сутки выявлено 53 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших в стране таким образом составляет 306 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах России.