Пилот-бизнесмен погиб при крушении вертолета в НАО

В Ненецком автономном округе разбился частный вертолет Bell 206. При крушении, по сведениям журналистов, погиб пилот и владелец воздушного судна, предприниматель Владимир В. Летевшая с ним пассажирка выжила, ее госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.





Как сообщают «Интерфакс» и РИА Новости, вертолет вылетел из Нарьян-Мара на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра на мысе Константиновском. Телеканал РЕН ТВ пишет, что воздушное судно принадлежало предпринимателю и пилоту Владимиру В. Пострадавшая пассажирка была госпитализирована в Нарьян-Мар в тяжелом состоянии.





Представители МЧС по НАО сообщили, что вертолет не прибыл в назначенное время, поэтому на его поиски был отправлен поисковый отряд в составе шести человек на вертолете Ми-8.





«Потерпевший крушение вертолет был обнаружен спасателями. В настоящее время известно о том, что один из находившихся на борту Bell-206 погиб, второй человек находится в тяжелом состоянии. Сейчас спасатели возвращаются в Нарьян-Мар. Пострадавший будет доставлен в Ненецкую окружную больницу», — цитирует представителей ведомства портал Nao24.





16 декабря 2018 года вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области, в результате аварии пострадали пять человек. Всего на борту было 25 человек, из них 22 — вахтовики. По данным МЧС, причиной инцидента стала неисправность стойки шасси, которая подломилась при приземлении. Троих из пяти пострадавших госпитализировали.





28 февраля 2020 года в Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, упал вертолет Robinson, который мог принадлежать компании «ЛУКОЙЛ» или частному лицу. В результате инцидента погиб пилот.