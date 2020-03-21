Во Франции 600 врачей подали в суд на премьер-министра из-за коронавируса

Во Франции более 600 врачей, объединившись в альянс под названием «С 19», обвинили в «правительственной лжи» премьер-министра Эдуара Филиппа, а также экс-главу Минздрава республики Аньес Бюзен и подали на них в суд. В своем коллективном иске медики указывают, что чиновники, понимая опасность эпидемии коронавирусной инфекции, «не приняли необходимых мер».





Как пишет Figaro, иск был подан 19 марта в единственный орган, который занимается разбирательством правонарушений министров, — Суд Республики. Врачи, отмечает издание, обвиняют Филиппа и Бюзен в том, что те «не приняли необходимых мер для замедления наступления эпидемии во Франции, хоть и понимали всю опасность».





В случае если суд встанет на сторону истцов, чиновникам может грозить до двух лет тюремного заключения и 30 тысяч штрафа, согласно статье 223-7 Уголовного кодекса Франции. Решение подать иск врачи приняли после того, как в стране была выявлена нехватка медицинских масок, а также из-за интервью Бузен, где та заявила, что перед тем, как покинуть пост министра, «плакала, поскольку знала, что впереди ждет цунами» с COVID-19.





С 17 марта на территории Франции введены ограничения на передвижения внутри страны. Закрыты бары, рестораны, кафе, кинотеатры. Работают лишь продуктовые магазины, заправки, банки и табачные киоски. Общее число заболевших в стране — 12 483 человека, еще 450 скончались.



