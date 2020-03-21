Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конти пообещал помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Российская сторона поставит республике мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование и направит бригады специалистов.





Стороны обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию инфекционному заболеванию. Путин выразил поддержку властям и народу Италии в связи с тяжелой ситуацией в республике из-за распространения COVID-19.





«Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — говорится в сообщении Кремля.





В частности, российские власти пообещали поставить средства защиты, мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции и необходимое медицинское оборудование. Также в Италию будут направлены бригады специалистов.





«Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-Космических сил», — указала пресс-служба Кремля. Конте в ответ поблагодарил за помощь Италии в непростое для нее время.





На вечер 21 марта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике составляет 47 021 человек (страна занимает второе место после Китая). Умерли 4032 человека (по смертности от COVID-19 Италия занимает первое место в мире, Китай на втором месте), выздоровели — 6072 (республика занимает по этому показателю третье место после КНР и Ирана).





Ранее в оперштабе по мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России за сутки выявлено 53 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших в стране таким образом составляет 306 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах России.