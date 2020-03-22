Три человека погибли в ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области

Три человека погибли в результате столкновения двух рейсовых автобусов на трассе Р-22 «Каспий» в Жердевском районе Тамбовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали не менее 15 человек. Причиной аварии в региональном управлении МВД РФ назвали плохие погодные условия.
«Два автобуса в плохих погодных условиях съехали в кювет и опрокинулись, три человека погибли, 15 обратились за медицинской помощью», — цитирует агентство представителя регионального ведомства.
В УМВД области уточнили, что один из автобусов выполнял рейс Москва — Волгоград, второй следовал по маршруту Москва — Саратов. Авария произошла на 566-м километре трассы Р-22 «Каспий» в населенном пункте Чикаревка Тамбовской области. В результате столкновения один из автобусов пробил отбойник, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавшие доставлены в ближайшие районные больницы. На месте ДТП работают экстренные службы.
11 марта в результате столкновения грузового автомобиля Scania с пассажирским микроавтобусом Opel Vivaro на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области погибли четыре человека. В ДТП также пострадали пять человек. Причиной аварии в МВД назвали выезд водителя микроавтобуса на встречную полосу.