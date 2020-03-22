Три человека погибли в ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области

Три человека погибли в результате столкновения двух рейсовых автобусов на трассе Р-22 «Каспий» в Жердевском районе Тамбовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали не менее 15 человек. Причиной аварии в региональном управлении МВД РФ назвали плохие погодные условия.





«Два автобуса в плохих погодных условиях съехали в кювет и опрокинулись, три человека погибли, 15 обратились за медицинской помощью», — цитирует агентство представителя регионального ведомства.