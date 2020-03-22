«Чушь и глупости»: Собянин опроверг слухи о закрытии метро в Москве из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухи о закрытии метро в столице «чушью и глупостью». Градоначальник подчеркнул, что метрополитен в городе будет работать при любой ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам мэра, после остановки метро на его запуск потребуется около полугода.





«Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, то потом полгода будем восстанавливать [движение]. При любой ситуации метро будет работать. Поэтому это [слухи о закрытии метро] просто какая-то чушь и глупости», — заявил мэр Москвы в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».





Собянин также успокоил жителей столицы, заявив, что в магазинах и складах города достаточный запас продовольственных товаров. «На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем я не вижу. Есть повышенный спрос. Люди находятся на карантине и делают такие запасы впрок. Но уже сегодня видно, что в целом по стране повышенный спрос начал спадать», — подчеркнул он.





Власти Москвы 21 марта в связи с угрозой распространения COVID-19 приняли решение закрыть бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты, связанные с физической культурой и массовым посещением людей. Ограничения будут действовать в столице до особого распоряжения Роспотребнадзора.





По данным оперштаба по мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 21 марта в России зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом, из них в Москве – около 140. За последние сутки в стране выявлено 53 новых случая заражения COVID-19.