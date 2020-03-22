В Башкирии ликвидировали готовившего теракт боевика

В пригороде столицы Башкирии силовики ликвидировали боевика, готовившего теракт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). По словам очевидцев, 21 марта около 17:00 мск вооруженные люди в масках перекрыли Демское шоссе в Уфе и направляли транспорт в объезд от места проведения спецоперации.
Как сообщили агентству в НАК, 21 марта около 17:00 мск на автодороге в пригороде Уфы правоохранители предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором находился боевик, готовивший теракт. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям бандит открыл огонь и в результате перестрелки был ликвидирован. При нем был обнаружен пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В ходе спецоперации никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
Вечером 21 марта в соцсетях стали появляться сообщения о перестрелке на Демском шоссе в Уфе. По словам очевидцев, вооруженные силовики в масках перекрыли дорогу, а также заблокировали микрорайон Яркий на въезд и выезд. Водителей просили объезжать место проведения спецоперации по трассе М-5. Пресс-службы МВД, Следственного комитета и ФСБ отказались прокомментировать инцидент. При этом в силовых ведомствах заявляли, что ситуация находится под контролем.
В начале марта 2020 года в Казани правоохранители выявили подростка, планировавшего массовые убийства учеников. Свои действия он объяснил отсутствием у него авторитета в школе. Силовики также вычислили в столице Татарстана студентку, которая изучала «азбуку домашнего террориста» и хотела убить своих однокурсников ножом. Молодые люди находятся на домашнем обучении под пристальным контролем.