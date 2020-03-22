В Башкирии ликвидировали готовившего теракт боевика

Вечером 21 марта в соцсетях стали появляться сообщения о перестрелке на Демском шоссе в Уфе. По словам очевидцев, вооруженные силовики в масках перекрыли дорогу, а также заблокировали микрорайон Яркий на въезд и выезд. Водителей просили объезжать место проведения спецоперации по трассе М-5. Пресс-службы МВД, Следственного комитета и ФСБ отказались прокомментировать инцидент. При этом в силовых ведомствах заявляли, что ситуация находится под контролем.





В начале марта 2020 года в Казани правоохранители выявили подростка, планировавшего массовые убийства учеников. Свои действия он объяснил отсутствием у него авторитета в школе. Силовики также вычислили в столице Татарстана студентку, которая изучала «азбуку домашнего террориста» и хотела убить своих однокурсников ножом. Молодые люди находятся на домашнем обучении под пристальным контролем.