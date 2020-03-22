По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения в Хорватии

По меньшей мере один человек погиб 22 марта в столице Хорватии в результате землетрясения. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя властей Загреба. По его данным, подросток был обнаружен под завалами обрушившегося здания. Два подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,0 произошли с интервалом в полчаса, которые привели к разрушениям в центре города.





По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, первый подземный толчок магнитудой 5,6 произошел в 06:24 по местному времени (08:24 мск). Его эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. Спустя полчаса случилось вторая волна подземных толчков. Их магнитуда достигала 5,0. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценили как «очень сильное».