По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения в Хорватии

По меньшей мере один человек погиб 22 марта в столице Хорватии в результате землетрясения. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя властей Загреба. По его данным, подросток был обнаружен под завалами обрушившегося здания. Два подземных толчка магнитудой 5,6 и 5,0 произошли с интервалом в полчаса, которые привели к разрушениям в центре города.
По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, первый подземный толчок магнитудой 5,6 произошел в 06:24 по местному времени (08:24 мск). Его эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. Спустя полчаса случилось вторая волна подземных толчков. Их магнитуда достигала 5,0. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценили как «очень сильное».
В результате ЧП в столице Хорватии были повреждены здания, в городе наблюдались проблемы с подачей электричества и воды. Сообщалось также о нескольких пожарах. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. От подземных толчков пострадал Загребский кафедральный собор. Рухнула вершина одного из двух его шпилей. Ранее храм был перестроен после того, как он упал в результате землетрясения 1880 года.
Землетрясение произошло на фоне частичной блокировки столицы Хорватии из-за распространения коронавирусной инфекции. Людям предписано избегать общественных мест, таких как парки и скверы, однако у них не было выбора, поскольку они выбегали из своих квартир, отмечает агентство. Власти Загреба уточняют число пострадавших.
В феврале 2020 года между Ираном и Турцией произошло землетрясение магнтудой 5,7. Эпицентр находился в 71 километре от города Озалп и 141 километре от иранского Тебриза. Очаг располагался на глубине пять километров. В результате землетрясения погибли 10 и пострадали 50 турецких граждан. Также сообщалось о 75 пострадавших иранцах.