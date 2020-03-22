Патриарх Кирилл призвал помогать всем нуждающимся в период пандемии COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом оказывать помощь всем, кто нуждается в ней в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе божественной литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) напомнил о необходимости заботиться о ближних, особенно о пожилых и одиноких людях, а также соблюдении норм гигиены и предписаний медиков.





«Несмотря на эту инфекцию, которая как бы провоцирует отчуждение одного человека от другого, сохраняя все предписания, чтобы не быть разносчиками этой инфекции, мы не должны забывать наших ближних, в меру сил и возможностей оказывать им помощь. Сегодня в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие, лишенные иногда возможности даже за продуктами сходить», — сказал патриарх.





Предстоятель РПЦ призвал достойно встретить вызов болезни, вызванной коронавирусом и не забывать о соблюдении правил гигиены и медицинских рекомендаций. «Соблюдая все санитарные правила, ни в коем случае не игнорируя эти правила, мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, и одновременно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины», - подчеркнул он.





«Мы знаем, как иногда, когда возникает общая опасность, разрушаются человеческие связи, каждый начинает думать только о себе. Иногда это приводит к общественным коллапсам, к междоусобной брани, к столкновениям, к потере человеческого лица», - добавил Кирилл.





21 марта в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, патриарх Кирилл совершил всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение посетили глава комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий и старший вице-президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Сергей Малышев.