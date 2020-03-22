Два самолета ВКС РФ с военными эпидемиологами вылетели в Италию

В ведомстве уточнили, что самолеты ВКС РФ направляются на итальянскую авиабазу «Практик де Маре», которая расположена в 30 километрах от Рима. На борту транспортников находится группа военных специалистов по борьбе с вирусами и эпидемиями, а также оборудование о диагностике и проведению дезинфекции.





Всего в Италию будет переброшено восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым оборудованием. «В группу численностью около 100 человек вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями», — уточнили в ведомстве.