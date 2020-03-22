Два самолета ВКС РФ с военными эпидемиологами вылетели в Италию

Два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетели с аэродрома Чкаловский в Италию, сообщили в Минобороны РФ. Раннее в оборонном ведомстве заявили о подготовке девяти военно-транспортных самолетов, которые перебросят на Апеннинский полуостров восемь врачебно-сестринских бригад с медицинским оборудованием для оказания помощи итальянским властям в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Видео подготовки бортов к вылету опубликовал телеканал «Звезда».
«На военном аэродроме Чкаловский в Московской области сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей», — сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве уточнили, что самолеты ВКС РФ направляются на итальянскую авиабазу «Практик де Маре», которая расположена в 30 километрах от Рима. На борту транспортников находится группа военных специалистов по борьбе с вирусами и эпидемиями, а также оборудование о диагностике и проведению дезинфекции.
Всего в Италию будет переброшено восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым оборудованием. «В группу численностью около 100 человек вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями», — уточнили в ведомстве.
21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конти пообещал помочь в борьбе с COVID-19. Сообщалось, что российская сторона поставит итальянской республике мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование и направит бригады специалистов.
Италия - наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. По состоянию на вечер 21 марта общее число заболевших COVID-19 в республике составляло 47 021 человек (страна занимает второе место в мире после Китая). За истекшие сутки в стране умерли 4032 человека, выздоровели — 6072.