«Ситуация стабильная, паники нет». Губернаторы против COVID-19

В Москве, по данным на утро 20 марта, зафиксировано 98 случаев заражения новым коронавирусом, в Московской области — 17, в Санкт-Петербурге — 10. Свердловская область вышла на четвертое место с шестью заболевшими. В Калининградской и Самарской областях по пять случаев, в Красноярском крае — четыре. По три — в Кировской, Липецкой, Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Тверской областях, Хабаровском и Краснодарском краях. По двое инфицированных в Воронежской, Тюменской и Кемеровской областях, по одному — в Архангельской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Саха, Коми, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Забайкальском крае. О том, что предпринимают для недопущения эпидемии власти регионов, — в материале Daily Storm.
Первой умершей от коронавируса в России стала профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа имени Губкина 79-летняя Валентина Зубарева. Скорая привезла ее в 7-ю городскую клиническую больницу 13 марта, и несколько дней никто не подозревал о ее реальном заболевании — симптомы говорили о пневмонии. 19 марта женщина скончалась.
Позднее мэр Москвы рассказал, что смерть наступила из-за осложнения одного из хронических заболеваний, которыми страдала пациентка. Все врачи, контактировавшие с больной, сдали анализы и были помещены под карантин. Там же оказались и ее родные, и теперь неизвестно, что будет с организацией ее похорон.
Эксперты говорят, что вакцину от COVID-19 не удастся получить до конца года, а значит, большей части населения Земли предстоит им переболеть и выработать иммунитет. Несмотря на заверения специалистов, что паниковать не стоит, люди боятся неизученного вируса. На это реагируют власти. В России режим повышенной готовности уже ввели в 80 из 85 регионов, улицы городов пустеют, чиновники говорят, что делают все необходимое для предотвращения эпидемии. На федеральном уровне работают два штаба. В первую очередь меры были приняты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где больше всего зараженных.
О ситуации в регионах пресс-службы пока сообщают почти одинаково. Их сотрудники цитируют номера приказов, а меры похожи на московские и петербургские. В Архангельской области, к примеру, в помещениях не будут проводиться массовые мероприятия для более чем 50, а в открытых местах — для более чем 100 человек. Это очень похоже на решение Сергея Собянина. План губернатора Красноярского края Александра Усса оказался более жестким: от мероприятий предложено на время отказаться вовсе.
В пяти ответивших на запросы регионах (Архангельская, Калининградская, Самарская области, Пермский и Краснодарский края) борьба с коронавирусом координируется по трем линиям — местные власти, медучреждения и федеральный центр. «В ежедневном режиме работает оперативный штаб. Ситуация стабильная, паники нет», — рассказал о происходящем в Пермском крае врио губернатора Дмитрий Манохин.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел режим повышенной готовности 16 марта. «Там есть поручения по наблюдению за здоровьем — и в первую очередь пожилых людей. Ряд рекомендаций, которые даны федеральным штабом, также реализованы. У нас существует особый контроль еще с января в аэропорту и на вокзалах (в Самаре и Тольятти). По секрету скажу, что организую скоро еще одну поездку», — заявил он.
В Красноярском крае создана рабочая группа — совещательный орган, который взял на себя межведомственное взаимодействие по борьбе с инфекцией. Во многих других субъектах РФ тоже поступили аналогичным образом. Это решение, кстати, напоминает создание рабочей группы по коронавирусу при Госсовете по указанию президента.
Еще до увеличения весенних каникул до трех недель — с 23 марта по 12 апреля — в регионах уменьшили нагрузку на школьников и студентов: организовали дистанционное обучение и свободное посещение. Архангельский губернатор Игорь Орлов с середины февраля ввел карантин, причем не для защиты от COVID-19, а из-за гриппа и ОРВИ. В некоторых городах, по информации СМИ, в школах не все меры удалось организовать по плану. С 18 февраля, согласно распоряжению краснодарского губернатора, родители могли оставить детей дома, но, несмотря на это, заставляли их посещать уроки. На вопрос о том, изменилась ли ситуация на данный момент, в краевой администрации не ответили.
В каждом из регионов ведется или уже проведена работа по созданию новых инфекционных отделений и резервированию дополнительных мест, но только в одном может быть построена специализированная больница. «Мы провели мобилизацию всех инфекционных боксов и полубоксов. Есть значительные ресурсы, суперсрочной необходимости строить еще что-то нет. Другое дело, что мы работаем с федеральным правительством по строительству нового корпуса инфекционной больницы, это решение давно назрело. Надеемся, что оно будет поддержано», — сообщил губернатор Самарской области.
В Пермском крае готовы «несколько тысяч коек в больницах на случай неблагоприятного сценария», однако о строительстве крупного объекта в сжатые сроки речь не идет. «Как можно построить за неделю инфекционную больницу? Я не понимаю. У нас есть планы развития на три года. Стандартные меры приняты на 150%», — гарантирует врио губернатора.
Все региональные администрации, ответившие на запросы Daily Storm, сообщили и о наличии «необходимых препаратов». При этом самарский губернатор уточнил, что ожидает дополнительных систем тестирования, а местное управление Роспотребнадзора работает над тем, чтобы анализы не отправляли в научный центр «Вектор» в Новосибирск, а получали результат на месте.
В общем, если верить всем официальным лицам, ждать ужасающих новостей из регионов не стоит.
Географическое положение выводит из общего ряда субъектов РФ Калининградскую область — она зажата между закрывшими границы Польшей и Литвой. В соцсетях пишут о блуждающих между границами европейских государств калининградцах, которые ранее покинули территорию России на автомобилях. Точное количество соотечественников, которые пока не могут попасть домой, назвать никто не может, но известно, что многие из них сейчас находятся в полыхающей от коронавируса Германии. Там более 13 тысяч заболевших, но, к счастью, низкая смертность — несколько десятков человек.
С тревожным чувством звоним губернатору Антону Алиханову. «А можно не сегодня? Я вас умоляю, не до того сейчас», — отвечает он.
Обращаемся к пресс-секретарю правительства области Дмитрию Лыскову — у него нет точных данных о калининградцах за рубежом. Отчасти это связано с тем, что люди возвращаются самолетами через Москву, но основная проблема остается: многие уехали в Европу автотранспортом. На вопрос, как их можно подсчитать, Лысков отвечает, что в других странах этим занимаются посольства России и МИД. «Наше агентство по международным связям тоже там держит руку на пульсе. Мы открыли горячие линии для тех, кто там остался», — добавляет он.
Телефонная линия для ощутивших воздействие коронавируса уже работает, сообщил чиновник. «Мы не можем их всех заставить звонить. Надеемся на сознательность жителей региона. Рано или поздно мы зафиксируем очаг инфекции. У нас есть пешие погранпереходы, нам проще отсекать (зараженных. — Примеч. Daily Storm). Больше проблем с теми калининградцами, которые возвращаются через московский аэропорт, потому что на внутренних линиях сложнее понять, кто прилетает, к примеру, из Смоленска, а кто из Милана», — продолжает Лысков.
Отдельно он прокомментировал слухи о том, что над городом по ночам якобы летает вертолет, распыляющий лекарства против коронавируса. «Не только у нас подобное распространяют. По меньшей мере это глупость. Когда кризисная ситуация, подобное случается», — сказал пресс-секретарь калининградского правительства.
На карте распространения COVID-19 свободным от инфекции выглядит Дальний Восток. Согласно официальным данным, здесь всего один заразившийся — в Забайкальском крае. На первый взгляд это кажется сомнительным, ведь регион граничит с Китаем, как Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономные области — все они находятся рядом с китайскими территориями, где подтверждено в общей сложности 650 случаев заболевания (провинция Хэйлунцзян — 482, Автономный район Внутренняя Монголия — 75, провинция Цзилинь — 93. Все данные о заболеваниях взяты с карты Исследовательского центра системных наук и инженерии при университете имени Джона Хопкинса). Убрать из этого ряда, пожалуй, можно только Республику Алтай, где барьером для коронавируса стали горы. Отметим, что на момент выхода статьи администрации упомянутых регионов не ответили на запросы Daily Storm.
Наши сомнения, скорее всего, попытаются развеять, указав, что правительство Михаила Мишустина запретило въезд в Россию китайцам еще 18 февраля. Это так, однако новый штамм коронавируса был обнаружен в декабре прошлого года, а масштабы эпидемии в Китае поначалу могли быть недооценены. При этом, по данным Пограничной службы ФСБ, в IV квартале 2019 года на автомобильном и водном транспорте в Россию прибыло около 123 тысячи граждан КНР. Очевидно, что оказались они не в европейской части страны.
Во время написания материала стало известно еще о трех случаях в Хабаровском крае. Ждем продолжения?