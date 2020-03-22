«Ситуация стабильная, паники нет». Губернаторы против COVID-19

В Москве, по данным на утро 20 марта, зафиксировано 98 случаев заражения новым коронавирусом, в Московской области — 17, в Санкт-Петербурге — 10. Свердловская область вышла на четвертое место с шестью заболевшими. В Калининградской и Самарской областях по пять случаев, в Красноярском крае — четыре. По три — в Кировской, Липецкой, Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Тверской областях, Хабаровском и Краснодарском краях. По двое инфицированных в Воронежской, Тюменской и Кемеровской областях, по одному — в Архангельской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Саха, Коми, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Забайкальском крае. О том, что предпринимают для недопущения эпидемии власти регионов, — в материале Daily Storm.

Первой умершей от коронавируса в России стала профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа имени Губкина 79-летняя Валентина Зубарева. Скорая привезла ее в 7-ю городскую клиническую больницу 13 марта, и несколько дней никто не подозревал о ее реальном заболевании — симптомы говорили о пневмонии. 19 марта женщина скончалась.





Позднее мэр Москвы рассказал, что смерть наступила из-за осложнения одного из хронических заболеваний, которыми страдала пациентка. Все врачи, контактировавшие с больной, сдали анализы и были помещены под карантин. Там же оказались и ее родные, и теперь неизвестно, что будет с организацией ее похорон.





Эксперты говорят, что вакцину от COVID-19 не удастся получить до конца года, а значит, большей части населения Земли предстоит им переболеть и выработать иммунитет. Несмотря на заверения специалистов, что паниковать не стоит, люди боятся неизученного вируса. На это реагируют власти. В России режим повышенной готовности уже ввели в 80 из 85 регионов, улицы городов пустеют, чиновники говорят, что делают все необходимое для предотвращения эпидемии. На федеральном уровне работают два штаба. В первую очередь меры были приняты в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где больше всего зараженных.