Слуцкий: Никто не сможет больше подарить Крым

В годовщину воссоединения Крыма с Россией Daily Storm поговорил с Леонидом Слуцким, главой комитета по международным делам Государственной думы, тем человеком, который на парламентском уровне менял и меняет отношение к РФ в мире. Слуцкий первый привез на полуостров своих коллег из европейских парламентов, чтобы они смогли сами оценить ситуацию и увидеть своими глазами, что жители Крыма и Севастополя по собственной воле вернулись в Россию.
— Леонид Эдуардович, годовщина воссоединения Крыма с Россией. Санкции продолжаются, но наша экономика к ним приспособилась. А как с политикой обстоят дела? Политика приспособилась к санкциям?
— Санкции — вообще не тема нашей политической повестки. Караван, как говорится, шел и идет. Обама сильно просчитался, желая разорвать американскими санкциями экономику России в клочья. Мозги мы включили и потери компенсировали. Об этом совсем недавно заявил президент Владимир Путин. Так что в экономическом плане Россия адаптировалась.
В политическом плане, считаю, даже не стоит говорить о какой-то адаптации. У России есть своя позиция, вопрос принадлежности Крыма закрыт, точка. Думаю, что нам удастся рано или поздно добиться признания этой позиции и на международном уровне. У нас есть свои устойчивые связи, в том числе с европейскими парламентариями, которые посещали и посещают Республику Крым. Французские депутаты и сенаторы, например, неоднократно приезжали на полуостров, благодаря чему европейская общественность узнала о том, что крымчане счастливы вернуться в Россию, нисколько не порабощены и не угнетены. Здравый смысл восторжествует, я уверен. Никакие санкции здесь не действуют, ими не добиться смены политического курса.
18 марта 2019 года президент России Владимир Путин в ходе визита в Симферополь по случаю пятилетия воссоединения полуострова с РФ встретился с представителями общественности Франции, которые прибыли на полуостров несколько дней назад.
Глава государства отметил, что Москва заинтересована в восстановлении отношений с Европой, в частности с Парижем.
Он выразил надежду на то, что совместными усилиями им удастся восстановить российско-французские отношения по всем направлениям.
— Крым наш. Жители Крыма и Севастополя выбрали для себя, что они хотят быть в России. В Конституции очень важная, наверное, самая важная поправка, что нельзя отчуждать российские территории. Получается, что теперь никто не сможет поднять тему передачи Курил, или другой президент уже не сможет подарить Крым?
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются», — сказано в поправке.
Согласно поправке, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Сделана оговорка: «За исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами».
— Да, не сможет. Мне сложно представить себе такого российского президента, который решит «подарить» Крым. Да и жители Крыма и Севастополя, уверен, теперь никогда и никуда не пойдут. Они вернулись ДОМОЙ, в состав Российской Федерации.
Что касается Курил, здесь также позиция России известна, и мы с нее не сдвигаемся. Именно поэтому официальный Токио идет на всевозможные уловки, в том числе в рамках переговоров по вопросу подписания мирного договора, который находится в «подвешенном» состоянии с 1945 года. Конечно, важно устранить эту правовую коллизию, но гораздо более важно, следуя воле жителей Курил, закрепить то, что уже произошло в нашей великой истории. И здесь не нужно беспокоиться о передаче Курил кем-либо и когда-либо. Этого не будет.
— В кулуарах про вас говорят, что именно вы смогли первым привезти иностранную делегацию в непризнанный Крым в разгар западной истерии. Как вам это удалось? Как восприняли это ваши европейские партнеры/коллеги, что они вам лично говорили?
— Очень просто. Помимо официальной дипломатии неформальные дружеские связи всегда были весомым фактором. Но дело даже не в них, это была принципиальная позиция наших коллег из Национального собрания и Сената Франции. Тогда они не побоялись вопреки отрицательным рекомендациям официальных властей Французской Республики приехать на полуостров, чтобы своими глазами увидеть, как живет Крым в составе России. Их встречали с настоящим восторгом, который был сравним лишь, наверное, со встречей Гагарина в 1961-м после первого полета в космос. Крымчане — самые обычные граждане — окружили французских депутатов и сенаторов на набережной Ялты, чтобы рассказать о том, что наконец-то они вернулись в Россию, домой. И чтобы те, в свою очередь, донесли эту правду до своих европейских коллег.
Первую иностранную делегацию в Крым привез Слуцкий в 2015 году. Группа французских парламентариев во главе с депутатом Национального собрания и бывшим министром Тьерри Мариани совершила визит в Крым. Глава комитета по международным отношениям ГД, один из первых попавший под персональные санкции, назвал этот визит красиво: «Была пробита ледяная корка всей той клеветы в европейских СМИ о жизни населения в российском Крыму и природе крымского референдума». Действительно, пробита. Потом приехали итальянцы, потом немцы.
Тогда в Европе приоткрылась правда о том, как и почему Крым стал российским, о настоящем выборе крымчан, о спасении от кровавой украинской хунты. Все это стоило нашим друзьям их парламентских мандатов, членства в международных организациях, но от этого они не перестали быть мужественными, честными и авторитетными политиками.
Вслед за ними потянулись другие европейские делегации, были даже потом и американцы. И после каждой поездки звучали заявления о необоснованности санкций и отказа от признания итогов крымского референдума. Но в Брюсселе и Вашингтоне все еще не слышат голос полуострова, предпочитая вести свою собственную политику по украинскому вопросу…
— Сменилась ли тональность у ваших коллег в парламентах Евросоюза/США в отношении Крыма? Возможно, это происходит не публично.
— Вы знаете, постепенно идет привыкание. Это факт: на политической карте мира Крым стал навсегда российским регионом. Западу придется рано или поздно с этим смириться. Но политики по инерции все еще идут в рамках мейнстрима, выдвигая антироссийские и антикрымские резолюции. Однако сейчас тональность, как вы выразились, уже приглушена.
Поэтому не исключаю, причем без утопии, что вполне скоро одна за другой страны начнут признавать Крым российским публично. Мы будем плотно и эффективно работать над этим на всех международных площадках и в рамках межпарламентских контактов. И никакой коронавирус нам в этом не помешает!