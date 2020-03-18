Слуцкий: Никто не сможет больше подарить Крым

В годовщину воссоединения Крыма с Россией Daily Storm поговорил с Леонидом Слуцким, главой комитета по международным делам Государственной думы, тем человеком, который на парламентском уровне менял и меняет отношение к РФ в мире. Слуцкий первый привез на полуостров своих коллег из европейских парламентов, чтобы они смогли сами оценить ситуацию и увидеть своими глазами, что жители Крыма и Севастополя по собственной воле вернулись в Россию.









— Леонид Эдуардович, годовщина воссоединения Крыма с Россией. Санкции продолжаются, но наша экономика к ним приспособилась. А как с политикой обстоят дела? Политика приспособилась к санкциям?





— Санкции — вообще не тема нашей политической повестки. Караван, как говорится, шел и идет. Обама сильно просчитался, желая разорвать американскими санкциями экономику России в клочья. Мозги мы включили и потери компенсировали. Об этом совсем недавно заявил президент Владимир Путин. Так что в экономическом плане Россия адаптировалась.





В политическом плане, считаю, даже не стоит говорить о какой-то адаптации. У России есть своя позиция, вопрос принадлежности Крыма закрыт, точка. Думаю, что нам удастся рано или поздно добиться признания этой позиции и на международном уровне. У нас есть свои устойчивые связи, в том числе с европейскими парламентариями, которые посещали и посещают Республику Крым. Французские депутаты и сенаторы, например, неоднократно приезжали на полуостров, благодаря чему европейская общественность узнала о том, что крымчане счастливы вернуться в Россию, нисколько не порабощены и не угнетены. Здравый смысл восторжествует, я уверен. Никакие санкции здесь не действуют, ими не добиться смены политического курса.