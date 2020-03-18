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Мосгоризбирком возглавит Юрий Ермолов. Его кандидатуру одобряет и бывший председатель
От перестановки председателей политика МГИКа вряд ли изменится, считают оппозиционеры Коллаж: © Daily Storm
Власть

Мосгоризбирком возглавит Юрий Ермолов. Его кандидатуру одобряет и бывший председатель

От перестановки председателей политика МГИКа вряд ли изменится, считают оппозиционеры

Коллаж: © Daily Storm

Центризбирком рекомендовал Московской городской избирательной комиссии кандидатуру Юрия Ермолова на пост ее председателя. Это во время заседания озвучил зампред ЦИК Николай Булаев. Теперь кандидатуру Ермолова предстоит утвердить членам МГИК — предложение центральной комиссии имеет лишь рекомендательный характер, поэтому его рассмотрят на ближайшем заседании, рассказал Daily Storm член МГИК Дмитрий Реут.

 

Юрия Ермолова в качестве возможного председателя предложили МГИК после того, как 17 марта в отставку подал Валентин Горбунов, который был бессменным руководителем комиссии с 1995 года. Формально он ушел в отставку по состоянию здоровья, но по информации Daily Storm, решение об отставке было принято, когда Горбунов оказался в центре скандала с нерегистрацией кандидатов в Мосгордуму, которая повлекла за собой массовые акции протеста.

 

Косвенно на это намекнула и руководитель ЦИК Элла Памфилова. Она сказала, что у избиркома были «определенные серьезные претензии» к работе Валентина Горбунова, и добавила, что летом (перед выборами в Мосгордуму) многие вопросы по линии МГИК пришлось решать именно Центризбиркому.


Несмотря на отставку с руководящей должности, Горбунов продолжит работу в Мосгоризбиркоме. 

 

Юрий Ермолов — человек из команды Горбунова, работающий в МГИКе с 2012 года и с 2016 года являющийся, по сути, правой рукой Горбунова. Сам экс-руководитель комиссии назвал Ермолова своим преемником. Зампред ЦИК Николай Булаев комплиментарно отрекомендовал будущего руководителя Мосгоризбиркома и назвал его «человеком исключительно высоких качеств».

 

«Профессиональные качества Юрия Еромолова заслуживают самой высокой оценки. В последние годы он много сделал, чтобы к выборам было как можно меньше претензий», — заявил Булаев, перед тем как объявить о номинации Ермолова на должность председателя.

 

Член ЦИК от ЛДПР Сергей Сироткин предлагал альтернативную кандидатуру — члена МГИК Игоря Михеева, но Центризбиркому больше по душе пришелся Юрий Ермолов.


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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подал в отставку

Ухода главы МГИК добивались оппозиционные депутаты, которые обвиняли его в нарушениях во время выборов 17 марта 2020
Dailystorm - Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подал в отставку

Руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин обратил внимание на то, что в нашей стране избирательные комиссии, несмотря на соответствующий закон, не обладают никакой самостоятельностью — все они зависят от администраций. 

 

«Так что, по сути, ничего не изменится. Комиссия и дальше будет следовать в фарватере политики московской администрации», — уверен эксперт.

 

Он отметил, что с 2012 года по указанию администрации президента (тогда возглавлял спикер ГД Вячеслав Володин) было принято решение отказаться от прямых фальсификаций выборов на региональном и федеральном уровнях.


«Вот этой политике следовал Горбунов, ей будет следовать и Ермолов, я уверен», — отметил Бузин. Но в то же время добавил, что никто не снимает с вооружения такие политтехнологические приемы, как отказы в регистрации кандидатам и массированная агитация под видом информирования. «Они тоже будут продолжаться и при новом председателе», — утверждает эксперт.


По мнению зампреда московского «Яблока» Кирилла Гончарова, Мосгоризбиркому было необходимо «обнуление» перед грядущими избирательными кампаниями, потому что в глазах многих москвичей Горбунов себя дискредитировал. В то же время выбор Ермолова на место Горбунова говорит о том, что «тектонических сдвигов в работе МГИК не предвидится».


«Ермолов — это человек из команды Горбунова. Несколько лет он занимался важными вещами в Мосгоризбиркоме. Он занимался нарезкой избирательных округов, он контактировал с аппаратом Мосгордумы, занимался техническими вещами, — рассказал Гончаров. — Негатив в том, что он человек из старой команды. Если бы были намеки на изменение позиции, то был бы предложен свежий человек с незапятнанной репутацией».


Гончаров отметил, что если Ермолов не захочет, чтобы его имя в будущем связывали с массовыми протестами в столице и растущим негативом, он будет действовать разумнее, чем Валентин Горбунов.


Кандидат в Мосгордуму на выборах 2019 года от «Коммунистов России» Дарья Митина уверена, что смена только лишь руководителя комиссии не скажется на уже существующем отношении к ней. «Смело можно сказать, что какие-то персоналии не изменят политику в целом. Поможет только изменение самой системы, целиком, на федеральном уровне», — сказала Митина. Она также подчеркнула, что кадровая замена Горбунова на Ермолова — это просто смена вывески, которая не изменит ничего.


Своим мнением по кандидату на пост главы МГИК поделился и председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. «Мы знаем Ермолова как хорошего специалиста, профессионала. Длительное время он работает в составе Мосгоризбиркома, и у нашей партии с ним никаких трений не было за это время. Желаем ему успеха на новой должности», — заявил лидер партии.


Сурайкин также подчеркнул, что «пределов совершенству нет, до идеальных выборов всей стране нужно пройти большой путь».


Кресло под Валентином Горбуновым закачалось как минимум в августе прошлого года. Его отставки неоднократно требовали представители КПРФ и несистемной оппозиции. Недавно коммунисты снова потребовали отставки Горбунова, потому что усомнились в способности главы МГИК и его команды провести на должном уровне всенародное голосование по поправкам к Конституции.

 

Глава ЦИК Элла Памфилова в августе 2019 года заявляла, что комиссия по итогам выборов в Мосгордуму может выразить недоверие главе Мосгоризбиркома из-за скандалов в ходе избирательной кампании. По ее мнению, опытный Горбунов «на пустом месте создал такую проблему, которая била по стране», имея в виду протестные митинги.


Глава Мосгоризбиркома высмеял призывы КПРФ уволить его

Ранее глава КПРФ призвал ЦИК выразить вотум недоверия Валентину Горбунову, который «сидит 26 лет» на своем месте 15 августа 2019
Dailystorm - Глава Мосгоризбиркома высмеял призывы КПРФ уволить его
#сурайкин #мосгоризбирком #мосгордума #выборы #гончаров
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