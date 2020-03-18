Мосгоризбирком возглавит Юрий Ермолов. Его кандидатуру одобряет и бывший председатель

Руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин обратил внимание на то, что в нашей стране избирательные комиссии, несмотря на соответствующий закон, не обладают никакой самостоятельностью — все они зависят от администраций.

«Так что, по сути, ничего не изменится. Комиссия и дальше будет следовать в фарватере политики московской администрации», — уверен эксперт.

Он отметил, что с 2012 года по указанию администрации президента (тогда возглавлял спикер ГД Вячеслав Володин) было принято решение отказаться от прямых фальсификаций выборов на региональном и федеральном уровнях.





«Вот этой политике следовал Горбунов, ей будет следовать и Ермолов, я уверен», — отметил Бузин. Но в то же время добавил, что никто не снимает с вооружения такие политтехнологические приемы, как отказы в регистрации кандидатам и массированная агитация под видом информирования. «Они тоже будут продолжаться и при новом председателе», — утверждает эксперт.





По мнению зампреда московского «Яблока» Кирилла Гончарова, Мосгоризбиркому было необходимо «обнуление» перед грядущими избирательными кампаниями, потому что в глазах многих москвичей Горбунов себя дискредитировал. В то же время выбор Ермолова на место Горбунова говорит о том, что «тектонических сдвигов в работе МГИК не предвидится».





«Ермолов — это человек из команды Горбунова. Несколько лет он занимался важными вещами в Мосгоризбиркоме. Он занимался нарезкой избирательных округов, он контактировал с аппаратом Мосгордумы, занимался техническими вещами, — рассказал Гончаров. — Негатив в том, что он человек из старой команды. Если бы были намеки на изменение позиции, то был бы предложен свежий человек с незапятнанной репутацией».





Гончаров отметил, что если Ермолов не захочет, чтобы его имя в будущем связывали с массовыми протестами в столице и растущим негативом, он будет действовать разумнее, чем Валентин Горбунов.





Кандидат в Мосгордуму на выборах 2019 года от «Коммунистов России» Дарья Митина уверена, что смена только лишь руководителя комиссии не скажется на уже существующем отношении к ней. «Смело можно сказать, что какие-то персоналии не изменят политику в целом. Поможет только изменение самой системы, целиком, на федеральном уровне», — сказала Митина. Она также подчеркнула, что кадровая замена Горбунова на Ермолова — это просто смена вывески, которая не изменит ничего.





Своим мнением по кандидату на пост главы МГИК поделился и председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. «Мы знаем Ермолова как хорошего специалиста, профессионала. Длительное время он работает в составе Мосгоризбиркома, и у нашей партии с ним никаких трений не было за это время. Желаем ему успеха на новой должности», — заявил лидер партии.





Сурайкин также подчеркнул, что «пределов совершенству нет, до идеальных выборов всей стране нужно пройти большой путь».





Кресло под Валентином Горбуновым закачалось как минимум в августе прошлого года. Его отставки неоднократно требовали представители КПРФ и несистемной оппозиции. Недавно коммунисты снова потребовали отставки Горбунова, потому что усомнились в способности главы МГИК и его команды провести на должном уровне всенародное голосование по поправкам к Конституции.

Глава ЦИК Элла Памфилова в августе 2019 года заявляла, что комиссия по итогам выборов в Мосгордуму может выразить недоверие главе Мосгоризбиркома из-за скандалов в ходе избирательной кампании. По ее мнению, опытный Горбунов «на пустом месте создал такую проблему, которая била по стране», имея в виду протестные митинги.