«К сожалению, от многих депутатов Рады я жду всего чего угодно»

На фоне непрекращающихся сообщений об украинской политической жизни в российских СМИ затерялась одна примечательная новость. Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива собирается приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы. Ранее он являлся членом неонацистской организации «Правый сектор»*. Daily Storm уточнил в Госдуме и Совфеде, как следует относиться к заявлению украинского парламентария.





ОПЗЖ считается пророссийской партией. Один из ее сопредседателей, экс-медиамагнат Вадим Рабинович ранее заявил в эфире российского телевидения, что совершенно точно приедет в Москву на День Победы. Более того, он считает, что Верховная рада должна направить на празднование целую делегацию, так как украинцы наравне с русскими победили фашизм. Так что не исключено, что представители партии действительно приедут в Россию на 9 Мая. Тем более что в лидерах ОПЗЖ числятся экс-глава администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин и Виктор Медведчук, известный своими связями с Владимиром Путиным.





Илья Кива за плечами имеет совсем другую славу. Он бывший член неонацистской организации «Правый сектор» и глава батальона «Полтавщина», участвовавшего в конфликте в Донбассе. Если этот человек приедет в Россию, можно представить, какой резонанс вызовет его появление на Красной площади. Несмотря на это, российские политики до сих пор не прокомментировали его намерение.





За разъяснением Daily Storm обратился к первому заместителю председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрию Новикову (фракция КПРФ), первому зампреду комитета по международным делам Совфеда Владимиру Джабарову и заместителю председателя комитета Андрею Климову (оба — члены «Единой России»).

«Иногда с людьми происходят разные трансформации. Надо понять, включен ли этот человек в делегацию самой партии. Если она берет на себя политическую и моральную ответственность и подтверждает, что он признал свои заблуждения, — это одна ситуация. Если нет — другая. В истории есть разные примеры. <...> Структуры ОПЗЖ сложно устроены, там есть разные люди. Не думаю, что ее следует называть пророссийской партией. Это проукраинская партия, в которой понимают, что будущее Украины в добрососедских отношениях с Россией. Для чего этого человека включили в делегацию, в связи с какими событиями, какая у него происходила трансформация взглядов — отдельный разговор. Во всем этом стоит разобраться, прежде чем принимать решение», — прокомментировал инициативу украинских депутатов Дмитрий Новиков.





Российская сторона вправе решать, кого пускать на свою территорию, а кого нет, сообщил Андрей Климов. «Украина была равноправной частью Советского Союза наряду с РСФСР, мы вместе победили врага, так что вполне уместно нахождение на параде представителей этой страны, но только не тех, кто за Гитлера и Ваффен-СС», — пояснил сенатор.