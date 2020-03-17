«К сожалению, от многих депутатов Рады я жду всего чего угодно»

На фоне непрекращающихся сообщений об украинской политической жизни в российских СМИ затерялась одна примечательная новость. Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива собирается приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы. Ранее он являлся членом неонацистской организации «Правый сектор»*. Daily Storm уточнил в Госдуме и Совфеде, как следует относиться к заявлению украинского парламентария.
ОПЗЖ считается пророссийской партией. Один из ее сопредседателей, экс-медиамагнат Вадим Рабинович ранее заявил в эфире российского телевидения, что совершенно точно приедет в Москву на День Победы. Более того, он считает, что Верховная рада должна направить на празднование целую делегацию, так как украинцы наравне с русскими победили фашизм. Так что не исключено, что представители партии действительно приедут в Россию на 9 Мая. Тем более что в лидерах ОПЗЖ числятся экс-глава администрации Виктора Януковича Сергей Левочкин и Виктор Медведчук, известный своими связями с Владимиром Путиным.
Илья Кива за плечами имеет совсем другую славу. Он бывший член неонацистской организации «Правый сектор» и глава батальона «Полтавщина», участвовавшего в конфликте в Донбассе. Если этот человек приедет в Россию, можно представить, какой резонанс вызовет его появление на Красной площади. Несмотря на это, российские политики до сих пор не прокомментировали его намерение.
За разъяснением Daily Storm обратился к первому заместителю председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрию Новикову (фракция КПРФ), первому зампреду комитета по международным делам Совфеда Владимиру Джабарову и заместителю председателя комитета Андрею Климову (оба — члены «Единой России»).
«Иногда с людьми происходят разные трансформации. Надо понять, включен ли этот человек в делегацию самой партии. Если она берет на себя политическую и моральную ответственность и подтверждает, что он признал свои заблуждения, — это одна ситуация. Если нет — другая. В истории есть разные примеры. <...> Структуры ОПЗЖ сложно устроены, там есть разные люди. Не думаю, что ее следует называть пророссийской партией. Это проукраинская партия, в которой понимают, что будущее Украины в добрососедских отношениях с Россией. Для чего этого человека включили в делегацию, в связи с какими событиями, какая у него происходила трансформация взглядов — отдельный разговор. Во всем этом стоит разобраться, прежде чем принимать решение», — прокомментировал инициативу украинских депутатов Дмитрий Новиков.
Российская сторона вправе решать, кого пускать на свою территорию, а кого нет, сообщил Андрей Климов. «Украина была равноправной частью Советского Союза наряду с РСФСР, мы вместе победили врага, так что вполне уместно нахождение на параде представителей этой страны, но только не тех, кто за Гитлера и Ваффен-СС», — пояснил сенатор.
По его словам, в неонацистскую организацию некоторые люди вступали из-за корыстных побуждений, а потом уходили оттуда. «Желательно, конечно, чтобы у нас здесь были люди, которые понимают, куда они едут и в связи с чем», — добавил Климов.
Возможность провокации со стороны Ильи Кивы во время визита в Москву допустил Владимир Джабаров, уточнив, что до памятной даты еще два месяца, поэтому реагировать на высказывания украинского парламентария пока преждевременно. «К сожалению, от многих депутатов Рады я жду всего чего угодно. Если он едет со светлыми намерениями, в чем я очень сильно сомневаюсь, это одно. Если хочет устроить провокацию — это другое», — сказал он.
Сенатор допустил возможность появления Кивы на мероприятиях в том случае, если он отправится в Москву по своей инициативе и не будет находиться к тому моменту в стоп-листе Министерства иностранных дел.
Поскольку на письмо с вопросами о визите Кивы в Москву пресс-служба ОПЗЖ не ответила, Daily Storm публикует основные факты его биографии, чтобы разобраться, кто собирается приехать на парад Победы.
В некоторых украинских СМИ писали, что в 2010-х Илья Кива работал замначальника облавтодора Киевской области — решал вопросы по выделению земли под строительство придорожных автозаправок, кафе и гостиниц, а до этого якобы вращался в криминальных кругах Полтавы.
Дмитрий Ярош, лидер «Правого сектора» на момент начала Евромайдана, в разгар памятных событий 2014 года назначил Киву политическим руководителем организации в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях. Через полгода министр внутренних дел Арсен Аваков поставил Киву во главе батальона «Полтавщина» численностью 400 человек. Впрочем, показать эффективность этого формирования на войне Кива не успел. Он прославился другим. Командир с уголовными повадками приковывал своих бойцов наручниками к столбам у дороги из-за пьянства в подразделении.
«Я под Волновахой стоял, так у меня иногда ко всем столбам до середины Мариуполя были люди прикованы. <...> Ну конечно! Приковывал и говорил: «Пускай люди едут и смотрят на вас, срань, как вы мне Родину тут защищаете!» — вспоминал он позднее в передаче украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Другие его высказывания вообще можно занести в отдельное пособие по разжиганию вражды в отношении жителей востока Украины. Туда обязательно попал бы призыв «Вату в землю!», а также заявление о том, что автобусы с беженцами из зоны военных действий нужно расстреливать, поскольку в них едут граждане, «которые способствуют распространению террористической чумы и грязи по всей Украине».
Карьера Кивы как ультраправого политика закончилась в мае 2016 года, когда он был выведен из «Правого сектора» из-за неадекватности и склонности к бандитизму (об этом сообщили представители самой организации). Удивительно, но эти качества не помешали ему стать главным наркополицейским Украины. Очевидно, ему удалось чем-то очаровать Арсена Авакова.
Службу в МВД Илья Кива совмещал с работой на телевидении — в 2015 году на Украине появился проект «Трафик с Кивой». Ток-шоу старались делать с драматическими поворотами. На одну из передач пригласили двух наркозависимых, которые прямо в студии занялись изготовлением наркотиков. Под занавес их задержал наряд полиции. В социальных сетях выпуск передачи назвали «школой юного варщика».
На своей должности Киве удалось продержаться до 2016 года, когда он стал советником министра. Тогда же он решил пойти в Верховную раду, но с первой попытки попасть туда не смог, даже инсценировав покушение на себя во время предвыборной кампании. Отметим, что при «нападении» кандидат отстреливался по кустам из полученного от Авакова наградного пистолета. При этом подобные случаи не должны никого смущать: Кива типичный представитель украинской политики, которая иногда может восприниматься как шапито и клоунада. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, к примеру, приводил к стенам Рады корову.
Через год началось движение Кивы в сторону левых сил — он возглавил Социалистическую партию Украины, а во время парламентской кампании 2019 года неожиданно появился в списке «Оппозиционной платформы — За жизнь». В его официальном заявлении отмечается, что социалисты в результате этого маневра будут представлены в Раде.
Собеседник Daily Storm, в прошлом близкий к руководству ОПЗЖ, объясняет этот союз кулуарными договоренностями партии с Аваковым. Аналогичного мнения придерживается украинский политолог Андрей Золотарев. «У главы МВД есть прагматичный подход, но не было своего политпроекта при колоссальных ресурсах министерства. И вот одним из политических эмиссаров Авакова оказался господин Кива. Поскольку он сидит в ОПЗЖ, его взгляды стремительно поменялись с ура-патриотических на противоположные», — рассказал он.
Никаких заявлений в разрез позиции партии Кива не делал, отмечает политолог, добавляя, что пока с Виктором Медведчуком общаются в Кремле, его основной избиратель «простит ему не только Киву, но и Яроша». При этом Золотарев признает, что присутствие бывшего члена «Правого сектора» в списке стало одним из уязвимых мест партии во время избирательной кампании.
«Кива, вполне возможно, поедет [на празднование 75-летия Победы], и никаких серьезных неприятностей у него в Москве не будет», — добавляет Золотарев.
Отметим, что у Ильи Кивы есть формальный повод посетить парад на Красной площади — его деду Филиппу Денисовичу Киве (1910-1992) на войне было присвоено звание Героя Советского Союза.
* «Правый сектор» — организация признана в России экстремистской и запрещена.