Любовь Соболь собралась в Госдуму. Зачем идти на выборы, в которых не победить?





Кроме того, опыт прошлых кампаний показывает, что важно заранее «забить» территорию, где политик намерен баллотироваться. На прошлых выборах в Госдуму оппозиционеры с огромным трудом договаривались между собой, кто от какого однмандатного округа будет избираться. Большим скандалом закончились выборы, где в одном округе шли Мария Баронова от «Открытой России» и профессор Андрей Зубов от ПАРНАСа, которого поддерживал Алексей Навальный. Руководитель ФБК тогда призвал Баронову снять свою кандидатуру, та отказалась. В другом округе был такой же скандал уже с Сергеем Митрохиным из «Яблока» и Николаем Ляскиным. Там никто из кандидатов тоже не захотел сняться в пользу другого.

Важно понять, как именно собирается баллотироваться Любовь Соболь. Чтобы не собирать подписи и гарантированно стать кандидатом, ей нужно заручиться поддержкой партии, у которой есть представительство хотя бы в одном региональном парламенте. Руководитель партии «Яблоко» Николай Рыбаков рассказал Daily Storm, что не исключает участия в выборах Любови Соболь от его партии. В то же время он отметил, что сейчас многие хотят идти на выборы под знаменами «Яблока» и окончательный выбор будет сделан позже. Рыбаков уточнил, что пока никаких переговоров с Соболь не было, но добавил, что «у них есть еще больше года, чтобы оценить друг друга и понять, могут ли они идти на выборы в одной упряжке».

Договороспособность внутри несистемной оппозиции — вообще серьезная проблема. На это сразу же указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Владимира Путина в интервью ТАСС. «Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще», — заявил представитель Кремля журналистам.

Любовь Соболь совершенно точно взорвала медиабомбу, но начало ее кампании может оказаться фальстартом. Политолог Дмитрий Абзалов считает, что если она начнет кампанию слишком рано, то может «перегреть рынок».





«Но с технологической точки зрения для нее важнее было закрепить за собой участок, чем более качественно продвигаться», — говорит он.

Политолог Дмитрий Фетисов уверен, что у Соболь нет достаточной поддержки, чтобы всерьез рассчитывать на мандат депутата. Однако даже провал на выборах даст ей хороший задел на будущее. «На менее статусных выборах эта история может отразиться очень положительно», — предполагает эксперт, отмечая, что Соболь, очевидно, стремится наращивать свой политический капитал.

Шеф-редактор телеканала RT Мария Баронова, которая в 2016 году как раз и была оппозиционным кандидатом в депутаты Госдумы, полагает, что даже если у Соболь и нет шансов избраться, сам по себе факт постоянного участия в выборах и политических процессах и характеризует ее как политика, а не случайного человека.

«В условиях демократии как раз важны пиар и пропаганда, соответственно, любой демократический политик в том числе и для этого участвует во всех выборах. Тут можно как раз понять, кто настоящий политик», — уверена Баронова. Она отмечает, что именно во время предвыборной кампании самое удобное время для того, чтобы увеличивать лояльную аудиторию.





«Им обязательно нужно участвовать в кампаниях, даже при авторитарных режимах, где вроде бы все известно и шансов особо нет. Это то время, когда не будут спрашивать «А ты вообще кто такой?», а будут спрашивать твое мнение по различным вопросам», — рассуждает Баронова.

Кроме того, выборы — это тренировка, добавляет Мария Баронова. Во время кампаний члены предвыборных штабов учатся лучше понимать процессы, которые пригодятся в будущем любому политику.

Таким образом, Любовь Соболь решила сделать заявку на то, чтобы попытаться повысить свой политический статус. Для нее яркая и громкая избирательная кампания, старт которой уже дан, даже важнее, чем результат. А вспоминая лето 2019 года, мы понимаем, что Соболь способна поднять шум вокруг себя, если постарается. В то же время реальных шансов стать депутатом Госдумы у нее немного. Скорее всего, она это тоже прекрасно понимает и поэтому преследует в первую очередь другие цели.