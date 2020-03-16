Остров зараженных. Как идет главная эпидемиологическая стройка

Стройка грандиозная. Малюсенькая деревушка Голохвастово (небольшая деревня, в которой проживают 43 человека, входит в Троицкий административный округ Москвы) напоминает муравейник, задыхающийся от перенаселения. Все без исключения деревенские дворы запаркованы автомобилями. Преимущественно — дорогими. Сегодня сюда приехало много большого начальства. Дороги — те, что без асфальта — развезло.





Еще на подъезде к деревне замечаешь десятки грузовиков. Одни едут в Голохвастово, другие — оттуда. В самой деревне для техники «отрезали» от Киевского шоссе по половине полосы в каждом направлении движения. ЦОДД выставили несколько патрулей. Инспекторы пытаются навести в дорожном хаосе хоть какой-то порядок.





На стройплощадку стоит очередь Камазов. Машин тридцать или даже больше. Везут песок и щебень. Со стройки почти непрерывным потоком выезжают пустые машины. В очереди на въезд затесалась Газель, брендированная рекламой строительного онлайн-магазина. Кузов открытый. В нем сложены доски, тележки, лопаты и прочий строительный инвентарь. В углу блестят несколько пар черных резиновых сапог. Видно, что из-за рекордно сжатых сроков строительства, не все удается спланировать и выполнить вовремя — например, закупить необходимое количество обуви для рабочих. Так что если забыли что-то сделать, исправляют это «на лету».





Новую инфекционную больницу построят на южной окраине деревни. Еще пять дней назад здесь было поле. С 11 марта — самая оживленная стройка России. Техники — более 500 единиц. Людей — больше двух тысяч. Говорят, что привезли лучших специалистов. Стройка идет круглосуточно. Лучшее иллюстрация этого — полевая кухня. Там висит расписание приемов пищи. Последний ужин — в два ночи. И уже в шесть утра первый завтрак. Даже щебень и тот делают тут же. Неподалеку от стройки стоит и специальная молотилка, которая превращает строймусор в строительные материалы.





При всей необходимой спешке очертания будущей больницы на сегодняшний день даже примерно не видно — рабочие только прокладывают дорогу к месту, где вскоре должны появиться больничные корпуса. Один из местных прорабов утверждает, что в основе любого современного строительного проекта лежит коммуникация.





«А если учесть, что погода каждый день меняется, то дороги имеют первостепенное значение. Иначе как мы будем стройматериалы подвозить», — говорит он.





Параллельно с этим инженеры готовят заказ на металлоконструкции — «скелет» будущей больницы. Обещают строительство закончить максимально быстро, конкретных сроков никто не называет намеренно. Считается, что при установлении конкретных сроков любой подрядчик будет спешить. Страховки от форс-мажоров и внеплановых осложнений никто предоставить не может.





Официальные представители мэрии и вовсе говорят, что коронавирусная инфекция скоро уже станет официальным неотложным фактором при сделках и операциях. Что уж говорить о строительстве очага борьбы с этим самым коронавирусом.





«Мы не хотим оказывать давние на строителей. Любой косяк может навредить на функционирование инфекционной больницы, что может подвергнуть пациентов лишнему риску», — говорит один из чиновников.





Кто-то аккуратно предполагает, что понадобится примерно 21 день.





Штаб строительства. Небольшой вагончик с панорамными окнами. Внутри суета. Инженеры и проектировщики, судя по дресс-коду, заходят внутрь, держа в руках пачки документов. Подсматриваю в окно. На столе развернута карта, по ней шариковыми ручками двое мужчин чертят какой-то эскиз, на глаз. Приглядываюсь получше. Узнаю очертания деревни Голохвастово и дорог, которые вот-вот должны появится. Видимо, об этой инфраструктуре и говорил прораб.





Спрашиваю:





— А архитектурный план можно где-то посмотреть? Хочу понять, как будет выглядеть будущая больница.





Собеседник посмотрел на меня с удивлением.





— Какая архитектура?! Рендеров, визуализации нет. Вирусу на фасады плевать. Мне вот лично все равно, в какой больнице меня будут лечить. Лишь бы вылечили бы, — поясняют мне.





В сложившейся ситуации красивые картинки, похоже, действительно отходят на второй, а то и третий план. Главное здесь сроки и обеспечение всеми необходимыми коммуникациями.





«Здесь большое количество инженерных систем, которые будут обеспечивать негативное давление для обеспечения герметичности нахождения больных пациентов. Для того, чтобы вирус не распространялся специализированные системы обеззараживания воздуха, специализированные системы подачи воздуха для интенсивной терапии» — рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.





По его словам, уже в среду планируется начать строительство больничных корпусов. Для этого привлекли сразу несколько компаний — при этом некоторые из них сами предлагали правительству Москвы свою помощь — видимо, осознавая всю важность выполняемой работы. За стройку остается только порадоваться — почти наверняка построят быстро. Местных жителей жалко — тихая деревушка (с недешевой, кстати, землей) превратилась в огромный строительный полигон. Но зато они первыми увидят все последствия китайской, (но уже и мировой) пандемии. Однако небольшой бонус для жителей Голохвастово все-таки будет. Для обеспечения деятельности медицинского объекта такого уровня потребуется ЖКХ-инфрастуктура, в том числе газопоровода. Насколько нам известно сегодня, к нему подключатся все близлежащие территории.



