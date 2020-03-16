Противники поправок к Конституции перенесли митинг в Москве из-за коронавируса

Противники поправок к Конституции приняли решение не проводить несанкционированный митинг в Новопушкинском сквере 22 марта. Об этом Daily Storm рассказал пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин. Участники оргкомитета перенесут акцию на более поздний срок в связи с угрозой коронавируса. В то же время это не значит, что будут отменены митинги в других городах России. Фомин уточнил, что в каждом городе организаторы примут решение о том, выходить на акцию или переносить ее, самостоятельно. Оппозиция также потребовала отложить и само всенародное голосование по поправкам, потому что в условиях эпидемии оно ставит под угрозу жизни миллионов людей.





Ранее представители несистемной оппозиции подавали заявку на 50-тысячный митинг на проспекте Сахарова, а после запрета столичного градоначальника Сергея Собянина на проведение массовых мероприятий с количеством участников больше пяти тысяч пытались получить санкцию на акцию именно в Новопушкинском сквере, но мэрия не дала добро и на нее.





Коронавирус затронул все аспекты нашей жизни. Политикой в новых реалиях тоже заниматься стало сложнее. После того как мэр Москвы Сергей Собянин запретил массовые мероприятия в городе, пришлось отменять концерты, фестивали и митинги, ограничивать количество болельщиков на стадионах. Днем 16 марта стало известно, что мэр Собянин ввел новые, более жесткие ограничения и запретил до 10 апреля вообще все массовые мероприятия в городе. Несистемная оппозиция была настроена очень серьезно и все равно планировала выйти на несанкционированный митинг 22 марта. Об этом заявляла «Открытая Россия», а также муниципальные депутаты Илья Азар и Юлия Галямина.





Один из лидеров «Открытки» Татьяна Усманова заявила, что считает отказ мэрии незаконным и политически мотивированным даже в контексте пандемии коронавируса. «Если ситуация с вирусом действительно так тревожна, нужно не ограничиваться запрещением митингов, а отменять тогда и всероссийское голосование по поправкам к Конституции», — заявила политик.





Кроме того, она посетовала на то, что у людей не осталось площадок, где можно высказывать отличную от официальной позицию по поправкам и обсуждать их: сайт кампании «НЕТ!» был заблокирован по требованию Роскомнадзора, а доступа к федеральным телеканалам и радио у оппозиционеров нет. «Митинги любой численности нам тоже запрещают», — подвела итог Усманова.





Команда Жукова, которая числилась в заявителях митинга на проспекте Сахарова, высказалась в духе того, что участвовать в несанкционированной акции они никого призывать не могут, но если ее все-таки решат проводить, то сами они на нее придут.





«Мы обеспокоены ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса и считаем, что для оперативной помощи и защиты наших сограждан могут быть приняты политически немотивированные меры, связанные с ограничением передвижения», — заявил пресс-секретарь Егора Жукова Станислав Топорков.





Вечером 16 марта стало известно, что на собрании оргкомитета митинга в Новопушкинском сквере было принято решение перенести мероприятие на более позднюю дату.





«Вместе с тем мы требуем от властей не проводить и голосование 22 апреля», — заявил пресс-секретарь «Открытки» Константин Фомин.





В то же время никто из оппозиционеров не собирается сворачивать кампанию «НЕТ!». Они будут агитировать людей голосовать против поправок любыми возможными способами. Кроме того, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, лидеры кампании собираются провести митинг.