Баннер с Терешковой на футболе вывесили не фанаты, а «молодежка ОНФ»

Кроме того, он сказал, что СМИ и Telegram-каналы, которые писали о том, что участников акции искали через интернет и платили им деньги, «выдают желаемое за действительное».





«Ложь. Официально заявляем: никогда ни за одну акцию и никому «молодежка ОНФ» не платила и платить не собирается. Участники присоединяются к команде, потому что считают проводимые акции или выезды важными и правильными для себя», — сказал Кастюкевич.





Он добавил, что его организация «не увидела ни одной причины, чтобы остаться в стороне» и не поддержать космонавта и депутата Терешкову.





Ранее в поддержку Валентины Терешковой, предложение которой об обнулении сроков Путина пришлось по душе не всем, выступили главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и футболист Дмитрий Тарасов, который напомнил, что обзывать 83-летнюю женщину нехорошо. А руководитель Федерации бокса Умар Кремлев даже заявил, что готов поговорить с «мразями, которые оскорбляют героя страны, по правилам бокса». Вопрос об обнулении президентских сроков еще официально не решен. Перед тем как новый закон вступит в силу, его должен одобрить Конституционный суд и народ России на голосовании, которое запланировано апреле.