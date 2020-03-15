Баннер с Терешковой на футболе вывесили не фанаты, а «молодежка ОНФ»

На футбольном матче чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Рубин» 14 марта в Туле на 12-й минуте появился баннер «Валя, ты просто космос». Плакат развернули буквально на одну минуту, но он попал в объективы телекамер канала «Матч ТВ». Вечером об этом показал сюжет Первый канал. Сначала акцию приписали фанатам клуба из Тулы, но позднее в Instagram «молодежки ОНФ» появился пост, в котором говорилось, что это активисты движения «решили поддержать Терешкову».
Поддержать Валентину Терешкову оказалось необходимо, из-за того что она предложила внести в список поправок к Конституции обнуление президентских сроков Владимира Путина, благодаря чему он получит право быть избранным еще дважды. Путин предложение Терешковой одобрил, как и Госдума с Советом Федерации. После этого часть пользователей соцсетей стали критиковать Терешкову.
По информации специализированного Telegram-канала «Ноу Криминалити», за участие в акции участникам якобы заплатили по одной тысяче рублей. Сначала организаторы пытались договориться с представителями активных фанатов тульского «Арсенала», чтобы растяжку развернули они, но получили отказ. Эту информацию на правах анонимности подтвердил Daily Storm один из фанатов клуба. «Предлагали растянуть тряпку, но мы с политикой связываться не хотим, — заявил собеседник. — Тогда им пришлось идти на центральную трибуну к кузьме (так фанаты называют простых болельщиков)».
Когда фотографии баннера разошлись по интернету, многие решили, что посыл на растяжке ироничный и болельщики клуба таким образом не поддерживают Терешкову и обнуление президентских сроков, а акция, наоборот, издевательская. Но затем появились посты от «молодежки» и сюжеты на федеральных каналах, в которых разъяснялось, что над Терешковой вовсе не смеются, а поддерживают.
В «молодежке ОНФ» подтверждают участие в акции. Замруководителя исполкома ОНФ и руководитель молодежного крыла организации Игорь Кастюкевич рассказал Daily Storm, что таким образом активисты высказали свое мнение о ситуации с травлей Терешковой.
«Мы считаем, что необходимо уважать чужое мнение, даже если оно отлично от вашего», — заявил Кастюкевич.
Кроме того, он сказал, что СМИ и Telegram-каналы, которые писали о том, что участников акции искали через интернет и платили им деньги, «выдают желаемое за действительное».
«Ложь. Официально заявляем: никогда ни за одну акцию и никому «молодежка ОНФ» не платила и платить не собирается. Участники присоединяются к команде, потому что считают проводимые акции или выезды важными и правильными для себя», — сказал Кастюкевич.
Он добавил, что его организация «не увидела ни одной причины, чтобы остаться в стороне» и не поддержать космонавта и депутата Терешкову.
Ранее в поддержку Валентины Терешковой, предложение которой об обнулении сроков Путина пришлось по душе не всем, выступили главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и футболист Дмитрий Тарасов, который напомнил, что обзывать 83-летнюю женщину нехорошо. А руководитель Федерации бокса Умар Кремлев даже заявил, что готов поговорить с «мразями, которые оскорбляют героя страны, по правилам бокса». Вопрос об обнулении президентских сроков еще официально не решен. Перед тем как новый закон вступит в силу, его должен одобрить Конституционный суд и народ России на голосовании, которое запланировано апреле.