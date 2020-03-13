В Госдуме не видят оснований для введения всеобщего карантина для депутатов

В четверг, 12 марта, на пленарном заседании парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутат фракции Сергей Катасонов, несколько дней назад вернувшийся из Франции, игнорировал карантин и продолжал ходить в Думу. «Ему плевать на всех нас», — возмутился Жириновский.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил аннулировать пропуск депутата, а также призвал уйти на карантин всех, кто контактировал с ним после приезда.

В пресс-службе фракции ЛДПР Daily Storm сообщили, что правила по изоляции были введены Жириновским лично в устной форме более месяца назад, это было связано не только с коронавирусом, но и с другими заболеваниями. В Думе действуют общеизвестные правила о запрете посещения заседаний при признаках заболевания, туда перестали приводить экскурсии, добавил собеседник издания.

При этом, по словам Татьяны Соломатиной, члена комитета по охране здоровья от фракции «Единая Россия», никаких единых правил по профилактике и защите от коронавируса в Думе разработано не было. По ее словам, на данный момент нет оснований для введения всеобщего карантина ни в Думе, «ни где-то еще». По данным Роспотребнадзора на 12 марта, в РФ зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции с начала ее распространения.

«В комитете мы обсуждали вопрос (о коронавирусе). Это все на контроле. В России всего 17 больных (на данный момент), у которых уже обнаружено заболевание. Европа, думаю, заполыхает в течение недели», — заявила депутат.





При этом она обратила внимание, что вопрос предоставления находящимся на карантине больничных листов сегодня не отрегулирован.

«Фонд социального страхования сегодня не готов к этому, там выдают больничные листы только тогда, когда ты болен. Этот вопрос я хочу поднять в парламенте в понедельник», — продолжила она. По словам депутата, вероятно, в понедельник, 16 марта, также обсудят и технические аспекты работы депутатов, которые могут отправиться на карантин.

Депутат после прибытия из страны, где распространен коронавирус, должен согласовать свое положение с руководством фракции или комитетом по регламенту. «После того как его поместят на карантин, голосовать он не будет и не должен. В режиме онлайн он может работать в комитетах», — уточнила она.

В партии «Справедливая Россия» заявили, что зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова месяц назад — после возвращения из Сингапура — по договоренности с руководством была помещена на двухнедельный карантин дома. В пресс-службе фракции сообщили, что по распоряжению руководителя аппарата партии те сотрудники, которые вернулись из заграничного отпуска или командировки из карантинных регионов, должны две недели находиться на карантине в домашних условиях.





Также главой партии Сергеем Мироновым принято решение о двухнедельном карантине для депутатов фракции, вернувшихся из загранкомандировок, уточнили в пресс-службе.