«Хватит кормить Москву!»

За полтора года до выборов в Госдуму политические силы плодятся как грибы после дождя. Правые, левые, писатели, игроки в танчики, экологи — этот список вряд ли окончательный. Среди новых партий появилась и Федеративная. Ее создали бывшие и действующие участники нежелательной ныне «Открытой России» Михаила Ходорковского. Из-за принадлежности лидеров к проектам опального олигарха саму партию принято с ним связывать. Корреспондент Daily Storm Алексей Полоротов знакомит с очередным амбициозным политическим проектом, который собирается пойти на выборы в Государственную думу.

В оргкомитет объединения вошли общественные деятели и предприниматели из Воронежа, Твери, Саратова, Орла, Липецка, Тамбовской области, Мордовии, а также депутат горсовета Набережных Челнов (Татарстан) Рузиль Мингалимов. Всего в высшем руководящем органе 12 человек. Возглавил партию депутат липецкого областного парламента и координатор регионального отделения «Открытой России» Олег Хомутинников. Он был избран в парламент Липецкой области от ЛДПР, но его исключили как раз за связь с «Открыткой». Позже Хомутинников пытался выдвинуться на пост губернатора Липецкой области от партии «ПАРНАС» при поддержке «Гражданской инициативы» Дмитрия Гудкова, но до участия в выборах его не допустили.

Помимо Хомутинникова к ОР имеют отношение и другие лидеры партии. Так, Владимир Жилкин — координатор в Тамбовской области, Сергей Носов — в Орловской. Еще пять активистов являются сторонниками организации. В то же время Хомутинников и Носов заявили Daily Storm, что Федеративная партия не имеет отношения к Михаилу Ходорковскому и «Открытой России». «Это частная инициатива группы оппозиционеров», — подчеркнул Носов.

Близкий к Михаилу Ходорковскому собеседник Daily Storm подтвердил, что тот отношения к Федеративной партии не имеет.

«У Михаила Борисовича нет веры в партийные проекты, он их не финансирует», — пояснил источник.

В то же время «Открытая Россия» не исключает, что будет поддерживать этот проект. Пресс-секретарь «Открытки» Константин Фомин рассказал Daily Storm, что многие участники ОР состоят в разных партиях: это не запрещено уставом. «Если партия будет выдвигать интересные инициативы, то организация, конечно, рассмотрит вопрос о том, чтобы их поддержать», — заявил представитель «Открытой России».

В среде политтехнологов бытует мнение, что партии, внезапно появившиеся в конце 2019-го — начале 2020 года, — это согласованные с администрацией президента проекты, которые должны будут перехватывать повестку у реально оппозиционных партий, чтобы размыть голоса протестно настроенного электората.

Федеративную партию тоже упоминают в этом контексте, но Олег Хомутинников, Сергей Носов и руководитель московского штаба Нина Лапина отрицают какие-либо связи с АП.





«Возможно, кто-то из сторонников партии, прежде чем присоединиться к ней, консультировался с администрацией президента. Подтвержденной информации об этом нет», — заявила Лапина Daily Storm в ответ на прямой вопрос о возможной связи с АП. Она также заверила, что за партией не стоят «ни Кремль, ни олигархи».

Федеративная партия негласно декларирует лозунг «Хватит кормить Москву!» и выступает за политическую и финансовую свободу регионов. «Мы забыли о том, что наше государство федеративное и все регионы равны», — напомнил в беседе с Daily Storm один из руководителей партии Сергей Носов.

В то же время политик признал, что проекта программы у партии, съезд которой состоится в апреле, еще нет. Он находится в разработке.

По словам руководителя московского штаба Федеративной партии Нины Лапиной, главная идея партии — это федерализм, в основе которого лежит равенство субъектов.

«Деньги, заработанные на местах, должны развивать регионы, а не только Москву», — уверена Лапина.

Федеративная партия настаивает на том, что доходы от природных ресурсов страны в определенном размере должны получать все граждане России. Также партийцы требуют выборности судей, потому что «доверия назначенцам у людей нет». Есть в их повестке и модный нынче экологический аспект.





«Не надо решать экологические проблемы центра за счет регионов. Например, вывозить к ним московской мусор. Нельзя терпеть грязные производства на местах, которые приводят к раку и высокой смертности», — заявила политик.

По словам лидера Федеративной партии Олега Хомутинникова, партию нельзя отнести к левой или правой — она создается, чтобы защищать интересы «обычных россиян, которые живут в регионах». Символом партии стала раскрашенная в триколор кошка.

Для того чтобы зарегистрироваться в Минюсте, партия должна иметь представительства как минимум в 50 регионах России. Сейчас «федеративщики» этим как раз и занимаются. На своей странице в Facebook Олег Хомутинников практически ежедневно отчитывается о том, что у них появилось представительство в очередном регионе (сейчас их 28). Но есть тонкий момент. На сайте партии написано: «Республика Адыгея — (вакансия). Заполнить анкету». То есть стать региональным лидером Федеративной партии можно буквально по объявлению. Партийный съезд запланирован на середину апреля, а к июню политики собираются привести свое движение в полное соответствие требованиям Минюста и зарегистрироваться. Опасений по поводу того, что заявку могут отклонить, в партии сейчас нет. С другой стороны, член ее оргкомитета Сергей Носов сказал, что, если проблемы возникнут, он не удивится. «Как вы заметили, многие [партийцы] давно участвуют в оппозиционной деятельности в разных организациях и привыкли к давлению со стороны власти», — подчеркнул политик.

Если с регистрацией не возникнет проблем, то Федеративная партия включится в избирательный процесс уже в 2020 году. Они хотят поучаствовать в выборах на пост губернатора в Севастополе, в Татарстане и Тамбовской области. Кроме того, Федеративная партия попытается отобраться в региональные парламенты Воронежской и Новосибирской областей.

Это звучит довольно амбициозно для партии, в которой сейчас 100 человек (к моменту регистрации планируют «добить» до 500). Если людей будет не хватать, то в Федеративную партию, по словам Нины Лапиной, готовы принять и Михаила Ходорковского. «Если как гражданин России Ходорковский захочет присоединиться к Федеративной партии — мы, конечно, рассмотрим этот вопрос и обязательно сообщим о своем решении средствам массовой информации», — заключила Лапина.

Пока что Федеративная партия — не самый раскрученный бренд, но 25 апреля ее лидерам предстоят смотрины в качестве руководителей новой политической единицы: презентация проекта значится в программе форума «Свободной России», проходящего в Литве. Это мероприятие, которое в 2016 году придумали шахматист Гарри Каспаров и бывший исполнительный директор российского демократического движения «Солидарность» Иван Тютрин. Там регионалам предстоит заручиться поддержкой либеральной оппозиции. Если все получится, то у несистемной оппозиции появится партия, которая может заинтересовать не только людей «из тусовочки», но и простых граждан, которым и правда «надоело кормить Москву».