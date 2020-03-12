Политсовет Партии Роста собирается обсудить последний хит Шнурова

Аккурат в конце февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в буквальном смысле удивил подписчиков — музыкант присоединился к петербургской команде Партии Роста. После этого события многие заговорили: с большей вероятностью именно одиозный Шнур возглавит списки не совсем популярной партии на предстоящих выборах в Государственную думу. На вопросы злопыхателей Сергей Владимирович, как и подобает свежеиспеченному политику, ответил только стихами в Instagram и в подобающей ему манере — с нецензурной бранью. Музыка музыкой, но в политике скандальное поведение не всегда «засчитывается» избирателем. Поэтому последний хит Шнурова, как выяснил Daily Storm, могут даже рассмотреть на федеральном политсовете, который пройдет 17 марта. Чем для соратников Бориса Титова может обернуться союз со скандальным исполнителем Сергеем Шнуровым, после вступления в Партию Роста выпустившим песню про изнасилование политических оппонентов, — в материале Daily Storm.
Если открыть вкладку «Наша команда» на сайте партии, то помимо ее лидера Бориса Титова, там можно увидеть медиаменеджера Александра Любимова, бизнесмена-правдоруба Дмитрия Потапенко и демократку из 90-х Оксану Дмитриеву. Все они достаточно известны, но ни один из них не сопоставим по популярности с певцом Сергеем Шнуровым — его появление в проекте, очевидно, расценивалось руководством как усиление.
Скандальный музыкант, получив партбилет, сочинил новую песню, видимо, забыв, что теперь является членом партии, в уставе которой говорится о «представителях нового делового сословия, у которого понятия «бизнес» и «успех» неотделимы от репутации и деловой этики». Вот фрагмент нового хита:
«Я всех разом ****** [изнасилую] —
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого».
Титов сразу после выхода песни заявил, что данный посыл не стоит связывать с партийными делами. «Мы понимаем и отличаем поэтическую аллегорию от политического заявления», — пояснил он СМИ. При этом заместитель председателя Партии Роста Татьяна Марченко сообщила Daily Storm о том, что клип вызвал удивление, «но не осуждение» у членов партии. «Бизнесмены люди очень осторожные, с одной стороны, и очень прагматичные — с другой. Сейчас все немного приглядываются, думают, что мы вместе можем построить», — рассказала она. Сам артист и его представитель не ответили на звонки издания.
По словам Татьяны Марченко, для оценки последствий акции певца нужно делать социологические замеры. «Данные, которые есть сегодня, говорят о том, что интерес к партии возрос», — считает она. При этом на федеральном политсовете партии 17 марта, вероятно, будет обсуждаться песня и Шнуров сможет озвучить свою позицию, уточнила она. Марченко добавила, что к певцу относятся с большим уважением, а он сам имеет «серьезные взвешенные мысли и далеко идущие планы».
«Сергей — начинающий политик, ему сложно сразу расстаться со своим амплуа. Думаю, он хотел сказать своим фанатам, что остается тем самым Шнуром, к которому они привыкли», — прокомментировала содержание песни Шнурова Марченко.
Член федерального политсовета Партии Роста, советник первого президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич убежден, что высказывание музыканта партию не изменит и не погубит. «Партия не меняет как-то свою внутреннюю природу, стратегию, облик», — заявил он Daily Storm.
Президент фонда «Правовое государство» и член генерального совета Партии Роста Евгений Тарло вспомнил в связи с песней Шнурова о лозунге Владимира Жириновского: «Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки». «Партии борются за избирателей, без массовости они не могут победить. <...> Выборы уже давно становятся у нас шоу», — добавил он.
Политолог Михаил Захаров видит в данном случае историю о том, как организация за счет привлечения звездного персонажа пытается выйти за пределы своей электоральной ниши.
«Теперь это типичная партия без определенной идеологии, которая работает на медийных лицах. Другое дело, что эта стратегия уже не раз оказывалась провальной. Почему избиратель должен доверить голос популярному лицу, не имеющему отношения к политике? Классический пример — Ксения Собчак, набравшая 1,68% голосов на президентских выборах», — рассказал он.
Сам Шнуров несет значительные имиджевые потери, направляясь в сторону Думы. «Ему должны были заплатить безумные деньги за вступление в партию, потому что пиар получается со знаком минус. У среднестатистического россиянина существует представление, что политика — грязное дело», — комментирует поступок музыканта Захаров.
Член федерального политсовета Партии Роста Дмитрий Потапенко считает, что перед выборами политтехнологам будет непросто работать с подобным высказыванием в бэкграунде партии. «Избирателю это надо как-то пояснить. Шнур будет много еще чего говорить. Понятно, что он привлечет внимание, но конвертирует ли он это в голоса? Или же случится диаметрально противоположное?» — задается вопросом политик.
Рассуждая о влиянии медийных лиц на политический процесс и о вреде, который может причинить партии скандал, Потапенко приводит в пример два случая, но уточняет, что речь идет не о лидере «Ленинграда».
«Одна история — когда кто-то может разделить свои матерные песни и политические высказывания. Но когда это идет в последовательности — вступление в партию, а потом вот такое привлечение внимания, то наши оппоненты не очень сильно будут напрягаться, чтобы свернуть нам башку на выборах», — продолжает он.
Также политик напоминает об имидже партии бизнеса, вспоминая образ интеллигентной Оксаны Дмитриевой, которая принимала скандалиста в петербургское отделение. По его словам, представители Партии Роста несут избирателям далекие друг от друга образы: «Все должно быть гармонично: нужно либо крестик снять, либо труселя надеть».
«К сожалению, у нашей партии есть большие-большие проблемы и с подбором кандидатов, поскольку должна прослеживаться какая-то последовательность, и мы это регулярно обсуждаем и на политсовете, в том числе и я», — резюмирует Потапенко.
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Если последовательно выстроить события вокруг Партии Роста, то может возникнуть впечатление, что кому-то уже давно хочется показать Бориса Титова несерьезным политиком, склонным к немотивированным и непросчитываемым действиям.
Партия Роста всегда ассоциировалась с фигурой Титова: он появился в начале 2000-х с проектом «Деловая Россия», потом был в «Единой России», создал «Правое дело», которое стало со временем Партией Роста. Титов стал узнаваем телезрителями, поскольку на экране часто находился рядом с Путиным. Читатели деловых журналов знают Титова как успешного винодела. Фабрике по производству шампанского «Абрау-Дюрсо» его менеджеры вернули утерянный в советские годы блеск императорского двора.
Сам бизнесмен все больше увлекался общественной работой, в 2012 году ушел с должности гендиректора предприятия и занял пост председателя совета директоров, что позволило ему сосредоточится на деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.
По иронии судьбы Борис Титов запомнился на посту омбудсмена скандальной инициативой по амнистии предпринимателей, скрывшихся в Британии от проблем с российским правосудием.
В феврале 2018 года он собрал многих из них в лондонском «Пушкинском доме» — особняке XVIII века, где родился и провел юность британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли. На этой встрече Титов предлагал бизнесменам вернуться. В итоге в администрацию президента был передан список с 16 фамилиями — по задумке омбудсмена, эти люди, получив амнистию, должны были продолжить зарабатывать и платить налоги на родине.
Одним из первых в Россию прилетел присутствовавший на встрече Андрей Каковкин. Его задержали в аэропорту и через некоторое время приговорили к трем годам лишения свободы. Курировавший «список Титова» Дмитрий Григориади объяснил тогда это прокол тем, что список — «не индульгенция», а возможность довести дела фигурантов до суда без прессинга в СИЗО, что и было сделано.
Задержание «амнистированного» Титовым не могло не ударить по имиджу омбудсмена, хотя позднее Григориади подвел достаточно нейтральные итоги кампании: посадили всего одного человека, остальным дали условные сроки либо прекратили их дела.
При этом предприниматель из «списка Титова» Сергей Капчук, отделавшийся условным сроком, объяснил скандал с посадкой тем, что «не все рады успехам Титова», а дела фигурантов его списка имеют политические мотивы.
И вот после прогремевшего скандала с «амнистией» в партии Бориса Титова появляется Сергей Шнуров, за которым уже тянется шлейф артиста, работающего в интересах власти. Неприятная история произошла с ним в 2010 году, когда к острой фазе подошел конфликт вокруг Химкинского леса. Минтранс собирался построить через зеленый массив магистраль к Санкт-Петербургу, против выступили активисты, возглавляемые оппозиционеркой Евгенией Чириковой. Именно в этот момент Шнуров выпустил песню с такими словами:
«Как узнают все люди про наш Химкинский лес,
Тогда счастье всем будет и добро до небес,
Да и я не в накладе — получаю процент
И живу в шоколаде, звонко капает цент.
Покупайте билеты, братья,
Я последний певец демократии.
Химкинский лес».
В СМИ поднялся шум: лидер группы «Телевизор» Михаил Борзыкин заявил, что певец «прикормлен кремлевскими корпоративами» и занимается «глумлением», а музыкальный критик Артемий Троицкий предположил, что заказчиком песни мог быть кто-то из представителей российской власти.
Вероятно, недруги Бориса Титова смакуют появление в его партии артиста, прославившегося воспеванием алкоголизма, да еще и с таким багажом за плечами, и обращают особое внимание на символизм их альянса: две самых заметных персоны прогрессивного движения — производитель спиртного и его пропагандист.