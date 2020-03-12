Политсовет Партии Роста собирается обсудить последний хит Шнурова

Аккурат в конце февраля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в буквальном смысле удивил подписчиков — музыкант присоединился к петербургской команде Партии Роста. После этого события многие заговорили: с большей вероятностью именно одиозный Шнур возглавит списки не совсем популярной партии на предстоящих выборах в Государственную думу. На вопросы злопыхателей Сергей Владимирович, как и подобает свежеиспеченному политику, ответил только стихами в Instagram и в подобающей ему манере — с нецензурной бранью. Музыка музыкой, но в политике скандальное поведение не всегда «засчитывается» избирателем. Поэтому последний хит Шнурова, как выяснил Daily Storm, могут даже рассмотреть на федеральном политсовете, который пройдет 17 марта. Чем для соратников Бориса Титова может обернуться союз со скандальным исполнителем Сергеем Шнуровым, после вступления в Партию Роста выпустившим песню про изнасилование политических оппонентов, — в материале Daily Storm.

Если открыть вкладку «Наша команда» на сайте партии, то помимо ее лидера Бориса Титова, там можно увидеть медиаменеджера Александра Любимова, бизнесмена-правдоруба Дмитрия Потапенко и демократку из 90-х Оксану Дмитриеву. Все они достаточно известны, но ни один из них не сопоставим по популярности с певцом Сергеем Шнуровым — его появление в проекте, очевидно, расценивалось руководством как усиление.

Скандальный музыкант, получив партбилет, сочинил новую песню, видимо, забыв, что теперь является членом партии, в уставе которой говорится о «представителях нового делового сословия, у которого понятия «бизнес» и «успех» неотделимы от репутации и деловой этики». Вот фрагмент нового хита:

«Я всех разом ****** [изнасилую] —

Внесистемных и системных,

Все едино, все олдово.

Партия моя растет,

Как член у молодого».

Титов сразу после выхода песни заявил, что данный посыл не стоит связывать с партийными делами. «Мы понимаем и отличаем поэтическую аллегорию от политического заявления», — пояснил он СМИ. При этом заместитель председателя Партии Роста Татьяна Марченко сообщила Daily Storm о том, что клип вызвал удивление, «но не осуждение» у членов партии. «Бизнесмены люди очень осторожные, с одной стороны, и очень прагматичные — с другой. Сейчас все немного приглядываются, думают, что мы вместе можем построить», — рассказала она. Сам артист и его представитель не ответили на звонки издания.