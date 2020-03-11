Посадка завизирована. Американцы впустили в страну российского программиста, чтобы арестовать

Программист и владелец платформы-конструктора интернет-магазинов Deer.io Кирилл Фирсов еще 5 марта радостно писал о том, что американское посольство решило выдать ему визу, после того как ранее ему было в этом отказано. Как оказалось, США дали Фирсову визу только для того, чтобы уже 7 марта ФБР смогло арестовать его прямо в аэропорту Нью-Йорка. Мужчину обвиняют в купле-продаже персональных данных американцев и торговле информацией об американских компаниях.
Американские федералы обвинили российского программиста в том, что его маркетплейс используют киберпреступники. ФБР утверждает, что на Deer.io зарегистрировано около 25 тысяч продавцов и магазинов, торгующих данными. Платформу, по мнению силовиков, использовали для торговли аккаунтами в различных соцсетях и игровых платформах, номерами банковских карт и персональных данных. Оборот маркетплейса составляет около полутора миллиардов рублей.
Сайт Deer.io и его зеркала работали примерно до 11 часов утра 11 марта 2020 года. Позднее доступ к сайту был закрыт примерно на пять часов, потом он снова стал доступен.
ФБР утверждает, что как минимум 250 площадок маркетплейса торгуют тысячами данных, преимущественно европейцев и американцев. Так, например, любой желающий может получить доступ к аккаунтам на игровых платформах (например, Steam), а также к персональным данным, паролям, номерам социального страхования США и адресам владельцев. Задержание Фирсова именно в Штатах федералы вполне логично обосновывают тем, что на Россию не распространяется американское законодательство.
Сайт работал следующим образом. Любой человек за 800 рублей в месяц мог купить магазин на платформе, ему обеспечивали поддержку, автоматизировали платежи, размещение товаров и услуг на «витрине». 4 марта 2020 года ФБР совершило контрольную закупку: они приобрели 1100 аккаунтов в Steam за 20 долларов. После оплаты сотрудники получили логины и пароли. Это опасно потому, что к аккаунтам часто привязаны банковские карты, кроме того, в библиотеках мультимедиа аккаунта часто могут содержаться важные персональные данные. Таким образом, можно было как минимум сделать дорогостоящую покупку за чужой счет, а как максимум — получить полный доступ к банковскому счету. Федералы утверждают, что 249 аккаунтов были взломаны установленной ими группой.
После проведения этого и еще некоторых следственных экспериментов ФБР получило санкцию на арест Кирилла Фирсова. Сейчас он сидит в следственном изоляторе Манхэттена.
Известно, что американская прокуратура пыталась засекретить это уголовное дело, но суд не удовлетворил прошение, и материалы дела оказались в публичном доступе.
Советник российского омбудсмена Мария Бутина не разделяет энтузиазма ФБР и уверена, что Фирсова нужно возвращать и судить, если есть за что, на российской земле и по российским законам.
«К самому делу есть вопросы. Если человек владеет платформой, то по законодательству несет ответственность за то, что там размещается, да. Но это же не значит, что сам разработчик торгует персональными данными», — отмечает Бутина.
Правозащитница указывает, что на сайте торговали и аккаунтами российских соцсетей, а значит, речь идет и о российских пользователях. А это, по ее мнению, дает России право самой разбираться с Фирсовым. «Я считаю, пусть передают нам материалы дела, а мы разберемся», — заявляет Бутина.
Правозащитница обращает внимание, что в России довольно строго наказывают за киберпреступления, так что если Кирилл виновен, то он будет наказан, но в то же время она напоминает о презумпции невиновности.
«В оригинале обвинительного обвинения Кирилла Фирсова называют хакером. Это некорректное обращение, правосудие демонстрирует некомпетентность. Ведь хакер — это киберпреступник, а тот факт, что его изначально называют преступником, — это уже давление на суд и присяжных», — утверждает Мария Бутина.
Правозащитница задается вопросом: почему не было коммуникации на уровне силовиков? И сама же отвечает: «Они не хотят с нами сотрудничать».
Бутина отмечает, что на связи с родными Фирсова. По ее словам, родители Кирилла в шоке от ареста и уверены в его невиновности. Сейчас они заняты поиском квалифицированного адвоката.
После ареста программиста стало известно, что российское консульство в США на связи с родственниками Фирсова, а глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия предоставит защиту своему гражданину. Сенатор подчеркнул, что необходимо потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах задержания россиянина.
Американские правоохранители уверены, что Фирсов был полностью осведомлен о незаконности своих действий. Они утверждают, что программист с 2013 года регулярно рекламировал Deer.io на подпольных форумах. ФБР утверждает, что Фирсов руководит и управляет платформой с момента ее запуска в октябре 2013-го.
В то же время нельзя сказать, что арест Фирсова стал полным сюрпризом и для людей из сферы защиты данных. Его проект Deer.io впервые был назван «райским местечком» для продавцов краденой информации еще в 2016 году. Именно так отрекомендовала детище Фирсова в своем отчете компания Digital Shadows, которая занимается защитой данных. Именно в 2016 году Deer.io впервые привлекла широкое внимание: известный хакер Tessa88 использовал ее для продажи приватных данных, полученных при взломе аккаунтов MySpace и LinkedIn.
Сам Фирсов на запросы тогда, по информации американских СМИ, отвечал неохотно и ссылался на российское законодательство. «Наши клиенты могут предлагать товары, продажа которых не нарушает законы РФ. У нас запрещена продажа наркотиков и украденных банковских данных, также мы готовы заблокировать любой магазин по первому запросу Роскомнадзора», — отвечал Фирсов на обвинения в том, что приютил на своей платформе преступников.
Кирилл Фирсов предстанет перед судом в ближайшее время, ему предъявят официальные обвинения в незаконной купле-продаже персональных данных. Возможно, стоило перенести свой маркетплейс в даркнет.