Посадка завизирована. Американцы впустили в страну российского программиста, чтобы арестовать

После проведения этого и еще некоторых следственных экспериментов ФБР получило санкцию на арест Кирилла Фирсова. Сейчас он сидит в следственном изоляторе Манхэттена.





Известно, что американская прокуратура пыталась засекретить это уголовное дело, но суд не удовлетворил прошение, и материалы дела оказались в публичном доступе.

Советник российского омбудсмена Мария Бутина не разделяет энтузиазма ФБР и уверена, что Фирсова нужно возвращать и судить, если есть за что, на российской земле и по российским законам.

«К самому делу есть вопросы. Если человек владеет платформой, то по законодательству несет ответственность за то, что там размещается, да. Но это же не значит, что сам разработчик торгует персональными данными», — отмечает Бутина.

Правозащитница указывает, что на сайте торговали и аккаунтами российских соцсетей, а значит, речь идет и о российских пользователях. А это, по ее мнению, дает России право самой разбираться с Фирсовым. «Я считаю, пусть передают нам материалы дела, а мы разберемся», — заявляет Бутина.

Правозащитница обращает внимание, что в России довольно строго наказывают за киберпреступления, так что если Кирилл виновен, то он будет наказан, но в то же время она напоминает о презумпции невиновности.

«В оригинале обвинительного обвинения Кирилла Фирсова называют хакером. Это некорректное обращение, правосудие демонстрирует некомпетентность. Ведь хакер — это киберпреступник, а тот факт, что его изначально называют преступником, — это уже давление на суд и присяжных», — утверждает Мария Бутина.