Лидеры Франции и Чехии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая

Государства продолжают объявлять об отмене массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. В Италии приостановлен футбольный чемпионат, во Франции запретили все мероприятия на закрытых площадках с участием более пяти тысяч человек, в японских городах Токио и Осака отменили апрельский фестиваль сакуры. В Москве также до 10 апреля отменили все массовые мероприятия.

При этом в России продолжается подготовка к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта сообщил о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса, издав указ о введении в столице режима повышенной готовности городских служб. На сайте президента России 10 марта открыта аккредитация журналистов на освещение событий.

Во французском посольстве Daily Storm подтвердили намерение президента Эммануэля Макрона посетить 9 мая Москву, добавив, что каких-либо сообщений об изменениях в программе и мерах предосторожности относительно коронавируса из Парижа не поступало.

В пресс-службе посольства Чехии сообщили о том, что в планах президента страны Милоша Земана нет изменений, он также будет в России.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на то, что ему удастся присоединиться к празднованию. «На данный момент все планы остаются в силе», — сообщил он в интервью ТАСС.

В штабе всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», участвующего в подготовке массовых мероприятий, Daily Storm подтвердили плановую подготовку участников. Пресс-секретарь организации Ксения Ковалева уточнила, что паники среди волонтеров не наблюдается.





«Мы работаем в штатном режиме по всем направлениям. Никаких дополнительных мер не принимается, но если будет такая необходимость, естественно, будет реагирование. Мы бережем здоровье волонтеров и участников, панику не поднимаем. В любом случае все подобные мероприятия должны быть безопасны для человека», — рассказала она.

О своем желании приехать в Россию ранее сообщили президенты Франции Эммануэль Макрон, Чехии — Милош Земан, Сербии — Александр Вучич, Северной Македонии — Стево Пендаровски, Молдавии — Игорь Додон, Белоруссии — Александр Лукашенко и премьер-министры Индии Нарендра Моди и Армении — Никол Пашинян.

Приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены президенту США Дональду Трампу, европейским лидерам, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. При этом американский лидер уже точно не приедет на празднование, сообщение об этом российская сторона получила по дипломатическим каналам от США.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве.