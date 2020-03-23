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«Мир должен вернуться к благоразумию»
В Госдуме оценили угрозу президента США вступить в нефтяную войну и вероятное введение новых санкций против России Коллаж: © Daily Storm
Власть

«Мир должен вернуться к благоразумию»

В Госдуме оценили угрозу президента США вступить в нефтяную войну и вероятное введение новых санкций против России

Коллаж: © Daily Storm

Саудовская Аравия заливает мир дешевой нефтью, отреагировав на отказ России дополнительно сократить добычу сырья в рамках сделки ОПЕК+. Дональд Трамп негативно отреагировал на это, а его посыл усилили американские СМИ, сообщив о подготовке Вашингтоном новых санкций против Москвы и Эр-Рияда. Daily Storm узнал мнения депутатов Госдумы об инициативах Белого дома и выяснил у энергетиков, как на них ответить.


Организация производителей и экспортеров нефти в начале марта не смогла установить новые ограничения на добычу сырья. Россия выступила против этой инициативы Саудовской Аравии, и саудовцы в ответ решили резко увеличить добычу. Цены на нефть обрушились вдвое. Позицию РФ эксперты объясняли желанием убрать американскую сланцевую нефть с рынка, а действия Эр-Рияда — желанием надавить на Москву.


Дональд Трамп отреагировал на ситуацию спустя некоторое время. Он заявил, что когда придет время, вмешается в ценовую войну. Газета The Wall Street Journal затем сообщила о подготовке Вашингтоном санкций против российских экспортеров нефти и дипломатических шагах в отношении Эр-Рияда. Daily Storm попросил российских парламентариев прокомментировать намерения администрации Трампа.


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Вице-спикер и глава делегации Госдумы в ПАСЕ Петр Толстой считает, что реагировать на эти заявления не надо. «Будут меры — последует ответ», — заявил он. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что «мир должен вернуться к благоразумию», но США этому не способствуют.

 

«Действия наших американских товарищей совершенно нелогичные и непредсказуемые. У нас товарооборот с ними маленький и вряд ли в ближайшее время увеличится. Гадать по поводу остального странно», — сказал политик.


Игорь Ананских
Игорь Ананских Фото: © spravedlivo.ru

Одним из проигравших в ценовой войне может оказаться сам президент США, полагает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, Трамп оказался в непростой ситуации и именно поэтому высказал свои угрозы в адрес России: «У него могут выбить основной козырь перед выборами — экономический рост и самый низкий уровень безработицы со времен Второй мировой войны». Все это грозит Соединенным Штатам в случае разрушения отрасли по добыче сланцевой нефти, к которой может привести падение цен. 

 

«Он одумался. Он сначала наслаждался дешевой нефтью, американцы получили хорошие цены на бензин, но когда пошли вниз акции их компаний и появились прогнозы о восьми миллионах безработных, он поменял точку зрения», — поясняет Симонов.

 

США сами хотят убрать с рынка чужую нефть и предложить свою, запустив ограничения против ее покупателей, отмечает эксперт. Ранее Вашингтон оказывал давление на Иран, и по этой логике все и ждут новых американских санкций под разными предлогами, считает Симонов.

 

«Трампу может прийти в голову что угодно. Обычно нефтяные санкции США носят трансграничный характер, это значит, что они могут требовать следовать им и Европу. Все это может развалить мировой рынок. Это очень рискованная игра, в которой Соединенные Штаты сами могут пострадать», — говорит он. 


Константин Симонов
Константин Симонов Фото: © energystate.ru

При этом эксперт сомневается, что в отношении России как поставщика введут какие-то серьезные санкции. «Для нас американский рынок не является целевым, наши приоритетные направления — это Европа и Китай», — уточняет он. Если Европа откажется от российской нефти, Москва может еще больше переориентировать экспорт на Пекин, но такой подарок для китайской экономики Трамп не сделает.  

 

«Все это сделает нас ближе с Китаем, что не выгодно США, ведь у Пекина появится надежный поставщик с общей границей и возможностью продавать нефть по сверхнизким ценам. Ради чего тогда Трамп воюет с Китаем? (Торговую войну начала администрация Трампа. – Примеч. Daily Storm)», — рассуждает эксперт, обращая внимание, что такое сотрудничество будет невыгодным для Москвы, но, если европейский рынок будет потерян, то «идти в Китай» придется. 


«На войне как на войне, без потерь оттуда никто не выходит», — комментирует Симонов этот сценарий.

 

Начало санкционной войны допускает партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. По его мнению, возможности экспорта в Китай у России сильно ограничены, и действия Трампа могут серьезно ударить по интересам Москвы. 

 

«Российское производство [нефти] — 11,5 миллиона баррелей в сутки, туда идет не более полутора… Сближение с Китаем — мечты. Им этого не нужно. России же предлагать колоссальные скидки на нефть — работать себе в убыток. Мы уже так делаем при цене в 25-30 долларов», — аргументирует свою позицию Крутихин.


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О целях Саудовской Аравии в ценовой войне ранее высказался экс-советник правительства страны и бывший научный сотрудник Гарварда Наваф Обайд, перевод его статьи опубликовал портал «Россия в глобальной политике». Обайд уверен, что в Эр-Рияде хотят занять в мире первое место по производству нефти, выбив с лидирующих позиций США. 


Для этого, как говорится в статье, саудовцы вооружились новыми буровыми технологиями для удешевления добычи и сконцентрировали более 500 миллиардов долларов золотовалютных запасов, чтобы выстоять при низких ценах на нефть. Министерство финансов королевства и Ведомство финансовой политики (SAMA) разрабатывают план расходования бюджета, закладывая в расчеты цену барреля Brent не выше 30 долларов в ближайшие пять лет с периодическими падениями до 15 долларов.

 

Обайд уверяет, что ни одна страна в мире не «имеет политической и финансовой воли» инвестировать в собственные производственные мощности на одном уровне с Саудовской Аравией. Пользуясь своим превосходством, Эр-Рияд может себе позволить создавать для конкурентов «непреодолимый хаос», не согласовывая действия с другими странами, утверждает он.

 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин уже после обвала цен на нефть дал телеканалу «Россия 24» интервью, в котором рассказал, что ожидает банкротства американских производителей сланцевой нефти, а также не исключил возвращения цены на сырье до отметок в 50-60 долларов к концу 2020 года.

 

Кроме того, он признал, что рынок нефти переживает кризис, у которого есть несколько причин. Среди них Сечин назвал пандемию коронавируса, а также ротацию элит в США и Саудовской Аравии. Особое внимание глава нефтяной госкорпорации уделил влиянию политических факторов, которые сопутствовали увеличению доли США на мировом нефтяном рынке.


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