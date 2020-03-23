«Мир должен вернуться к благоразумию»

Саудовская Аравия заливает мир дешевой нефтью, отреагировав на отказ России дополнительно сократить добычу сырья в рамках сделки ОПЕК+. Дональд Трамп негативно отреагировал на это, а его посыл усилили американские СМИ, сообщив о подготовке Вашингтоном новых санкций против Москвы и Эр-Рияда. Daily Storm узнал мнения депутатов Госдумы об инициативах Белого дома и выяснил у энергетиков, как на них ответить.





Организация производителей и экспортеров нефти в начале марта не смогла установить новые ограничения на добычу сырья. Россия выступила против этой инициативы Саудовской Аравии, и саудовцы в ответ решили резко увеличить добычу. Цены на нефть обрушились вдвое. Позицию РФ эксперты объясняли желанием убрать американскую сланцевую нефть с рынка, а действия Эр-Рияда — желанием надавить на Москву.





Дональд Трамп отреагировал на ситуацию спустя некоторое время. Он заявил, что когда придет время, вмешается в ценовую войну. Газета The Wall Street Journal затем сообщила о подготовке Вашингтоном санкций против российских экспортеров нефти и дипломатических шагах в отношении Эр-Рияда. Daily Storm попросил российских парламентариев прокомментировать намерения администрации Трампа.