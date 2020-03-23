Россия согласилась сделать Белоруссии скидку на нефть

Россия согласилась поставлять в Белоруссию нефть по 15,7 доллара за тонну, что на 12 долларов (за тонну) ниже, чем обсуждалось Москвой и Минском ранее. По сведениям журналистов, это стало возможным благодаря выходу России из сделки с ОПЕК+ по сокращению добычи сырья.





«Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии на покупку нефти на 12 долларов за тонну до 15,7 доллара за тонну (как того хотел Минск). Российские нефтяные компании готовы восстановить поставки в полном объеме с 1 апреля», — сообщает агентство Reuters.





Информацию о порядке скидки на поставки нефти для Минска подтверждают источники РБК и «Интерфакса». Reuters также отмечает, что белорусская сторона пока не обозначила, сколько нефти из России ей потребуется. Агентство указывает, что скидка на поставки нефти для Минска стала возможной благодаря развалу сделки Москвы с ОПЕК+.





По сведениям «Интерфакса», не весь объем премии к цене поставок по 15,7 доллара за тонну нефти будет доставаться компаниям, часть ее уйдет в бюджет России. Однако окончательно этот механизм по поставкам и компенсациям из бюджета еще не утвержден, сказал агентству еще один собеседник.





Нефть в Белоруссию в 2019 году, рассказал источник «Интерфакса», поставлялась со скидкой в 3,7 доллара за тонну. Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании согласились каждый год снижать премию «на два доллара за тонну, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины».





Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились 31 декабря 2019 года. С 4 января в республику топливо начали поставлять компании, подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву.





﻿7 февраля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что нефть в Белоруссию будет поставляться по рыночной цене, которую не будут регулировать власти. 26 февраля в «Белнефтехиме» рассказали, что нефть с российской стороны будут поставлять еще пять компаний «без премии к рыночной цене».





В марте премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что Минск будет закупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если переговоры с Россией завершатся успешно. 21 марта он и его российский коллега Михаил Мишустин объявили о том, что страны договорились о сотрудничестве в нефтяной сфере с учетом интересов обеих сторон. В тот же день президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) республики, что Москва полностью приняла предложения Минска по поставкам нефти.





﻿Обвал цен на нефтяном рынке произошел из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также последствиями распространения коронавирусной инфекции. Как отмечали СМИ, в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией планируют вмешаться США, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. По версии экспертов, это может привести к новым санкциям против Москвы, в то время как с Эр-Риядом Вашингтон намерен провести дополнительные переговоры. Кроме того, руководство ряда нефтяных компаний впервые с 1970-х годов попросили регулятор нефтяной отрасли Техаса снизить уровень добычи нефти.