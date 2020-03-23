В Минздраве объяснили, почему России не требуется всеобщий карантин

Благодаря действиям властей, в России сейчас не нужно запрещать гражданам выходить на улицу и вводить всеобщий карантин, заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она добавила, что число инфицированных COVID-19 в России ниже того уровня, при котором возникает необходимость в подобных мерах.





Представитель Минздрава подчеркнула, что предпринимаемых правительством действий по борьбе с заболеванием сейчас вполне достаточно, чтобы «инфекция активно не распространялась, чтобы не вводить такие мероприятия, как полная карантинизация регионов или районов, всей страны».





Пандемия COVID-19, по мнению Малинниковой, может завершиться в течение 100 дней со дня начала распространения заболевания. В то же время она указала, что на практике точно рассчитать подобные сроки довольно сложно.





«Прогноз — дело не очень хорошее, и прогнозировать, что инфекционисты сказали, что 100 дней, а у нас больше — это не совсем правильно, но мы выстраиваем некие этапы параллелей», — рассказала Малинникова.





Что касается появления экспресс-тестов по определению COVID-19, которыми можно будет воспользоваться в домашних условиях, то их не будет, заявила представитель Минздрава. Все подобные исследования должны проводить только специальные лаборатории, которых сейчас в стране более двух десятков, пояснила она.





«Они [лаборатории] строго лицензированы, они могут работать с микроорганизмами первой и второй степени патогенности», — отметила врач-инфекционист.





Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта рекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не выходить из дома в период с 26 марта по 14 апреля. Он уточнил, что в условиях самоизоляции доставку продуктов, лекарств и решение других бытовых проблем будут обеспечивать социальные работники и волонтеры. С аналогичной рекомендацией выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.





Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 71 и по состоянию на 23 марта достигло 438, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Все новые случаи заражения зафиксировали в Москве, сообщили в штабе по предупреждению распространения коронавируса.