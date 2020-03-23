Крупнейший ретейлер Украины повысил цены и ограничил продажи в одни руки

Крупнейшая на Украине сеть супермаркетов «АТБ» объявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости, в условиях карантина, введенного в стране из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на пресс-релиз ретейлера. На 35-128% подорожали продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь), гречка выросла в цене на 51%, сахар, макароны, пшеничная крупа, мука и яйца поднялись в стоимости от 5 до 11%. Торговая сеть также ограничила продажи отдельных товаров в одни руки.
В компании объяснили причины подорожания продуктов «стремительным ростом закупочных цен от поставщиков». «Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями, а именно — запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее», — цитирует украинское издание пресс-релиз ретейлера.
Ранее, 18 марта, торговая сеть «АТБ» ввела ограничения на продажи товаров в одни руки. В частности, один покупатель может купить до 12 бутылок пива, воды и других напитков. Все остальные товары, за исключением овощей и фруктов, отпускаются в количестве до пяти штук или килограмм одному человеку.
Генеральный директор «АТБ» Борис Марков на своей странице в Facebook заявил, что его компания придерживается принципа сохранения минимальных наценок и стремится помочь украинцам безболезненно пройти период карантина.
«Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены», — написал Марков.
22 марта глава Минздрава Украины Илья Емец назвал людей старше 65 лет «трупами» и призвал государство и бизнес тратить деньги на лечение от коронавирусной инфекции более молодых. Министр также посетовал на нехватку в стране экспресс-тестов и вирусологических лабораторий, решить эту проблему не помогает даже помощь Китая.
Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Китае в конце 2019 года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел. В лидерах по числу заболевших Киев (29 случаев) и Черновицкая область (25). В остальных регионах страны зарегистрировано от одного до пяти инфицированных. С целью предотвращения распространения эпидемии украинские власти с 12 марта ввели карантин.