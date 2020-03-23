Крупнейший ретейлер Украины повысил цены и ограничил продажи в одни руки

Крупнейшая на Украине сеть супермаркетов «АТБ» объявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости, в условиях карантина, введенного в стране из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на пресс-релиз ретейлера. На 35-128% подорожали продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь), гречка выросла в цене на 51%, сахар, макароны, пшеничная крупа, мука и яйца поднялись в стоимости от 5 до 11%. Торговая сеть также ограничила продажи отдельных товаров в одни руки.





В компании объяснили причины подорожания продуктов «стремительным ростом закупочных цен от поставщиков». «Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями, а именно — запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее», — цитирует украинское издание пресс-релиз ретейлера.





Ранее, 18 марта, торговая сеть «АТБ» ввела ограничения на продажи товаров в одни руки. В частности, один покупатель может купить до 12 бутылок пива, воды и других напитков. Все остальные товары, за исключением овощей и фруктов, отпускаются в количестве до пяти штук или килограмм одному человеку.





Генеральный директор «АТБ» Борис Марков на своей странице в Facebook заявил, что его компания придерживается принципа сохранения минимальных наценок и стремится помочь украинцам безболезненно пройти период карантина.





«Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены», — написал Марков.