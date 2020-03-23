Во Франции успешно испытали на людях лекарство от коронавируса

Французские ученые рассказали об успешных результатах клинического исследования лекарства от нового коронавируса SARS-CoV-2 на взрослых пациентах. Шестеро зараженных в течение десяти дней принимали комбинацию двух уже существующих препаратов, гидроксихлорохина и азитромицина. Уже на пятый день у всех шестерых был отрицательный тест на коронавирус, он был подтвержден и в последующие дни.





Исследования проводили на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета, пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал International Journal of Antimicrobial Agents. В них участвовали 36 взрослых пациентов с SARS-CoV-2, из них 16 человек составили контрольную группу, им назначали симптоматическое лечение и антибиотики.





20 пациентов в течение 10 дней трижды в день принимали по 200 миллиграммов сульфата гидроксихлорохина, который используют против малярии. Шестеро из них дополнительно получали в течение пяти дней антибиотик азитромицин, замедляющий рост и размножение бактерий. Все шестеро хорошо переносили комбинацию препаратов, каждый день им делали электрокардиограмму, чтобы следить за отсутствием побочных эффектов на сердце. Уже на пятый день у всех шестерых были отрицательные результаты анализа на коронавирус.





Ученые отметили, что одна пациентка, принимавшая только гидроксихлорохин, и не излечившаяся от коронавируса, на восьмой день исследования начала принимать азитромицин и на девятый день ее анализ на заболевание был отрицательным.





Исследователи назвали результаты эксперимента обнадеживающими, несмотря на то, что тестовая группа была маленькой.





23 марта компания Medicago объявила о производстве о производстве вакцины против коронавируса. Вакцина в ближайшее время будет проходить доклинические исследования на безопасность и эффективность, после чего планируется обсудить с органами здравоохранения возможность начать ее клиническую оценку с участием добровольцев в июле-августе 2020 года, рассказали в компании.



