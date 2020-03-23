Больше фруктов и мыла: пожилым людям дали советы, как спасаться от коронавируса

Люди от 65 лет и старше входят в наиболее уязвимую для возможного заражения коронавирусом группу, поэтому им нужно наиболее тщательно выполнять предписания, направленные на сохранение здоровья и жизни. В первую очередь этому способствуют умеренные физические нагрузки, здоровый сон и рациональное питание, рассказали Daily Storm врачи-эксперты Тимур Пестерев и Юрий Конев. Они отметили, что в рационе пожилого человека обязательно должны присутствовать фрукты и овощи, богатые витаминами, и молочнокислые продукты. При этом сладкое, мучное, а также спиртное и никотин пенсионерам не рекомендуются, а страдающим хроническими заболеваниями вовсе запрещены.





Образ жизни





«Ключевое звено в условиях самоизоляции для пенсионера — продукты, повышающие иммунитет, то есть с высоким содержанием витаминов, легкоусвояемого белка. Большое количество жира, сахара — все это стоит обходить стороной. Диабетикам нельзя много сладкого, людям с высоким давлением нужно есть практически без соли», — рассказал Пестерев.





Врач назвал идеальным блюдом для пожилого человека в разгар эпидемии коронавируса куриный бульон с чесноком. По словам Пестерева, это «очень полезно и легко усваивается», но человеку с хроническим гастритом не рекомендовано.





«В условиях самоизоляции пожилым людям очень важны фрукты, овощи. Желательно есть все отварное, а если жарить продукты, то с небольшим количеством масла и не солить обильно. Полезен и лук, и чеснок в качестве профилактики коронавируса. Но он нужен только людям со здоровым желудком», — добавил врач-эксперт.





Он отметил, что главное для людей от 65 лет и старше — периодичность питания: «Есть надо в одно и то же время, три-четыре раза в день. Это правило всегда было, еще до появления новостей о коронавирусе и самоизоляции».





Профессор кафедры поликлинической терапии МГСМУ, геронтолог Юрий Конев заявил, что у пожилых людей, которым предписана самоизоляция на фоне ситуации с коронавирусом, обычно существуют два режима питания — летний и зимний. В первом есть овощи и фрукты (они являются источниками пищевых волокон и витаминов), а во втором — только рафинированная пища, лишенная полезных микроэлементов.





«К концу зимы иммунная система пенсионера еще больше угнетается из-за скудости пищевого рациона. Поэтому в нем должны быть овощи и фрукты. Макароны, хлебобулочные изделия, сладости — ограничить. Если же овощи пожилым человеком не переносятся — их можно запечь. Например, яблочко, — сказал Конев. — Что касается напитков, молочнокислые должны быть обязательно и каждый день! Чай только зеленый нужно заваривать, так, чтобы он крепким не был, а кофе — не больше чашечки по утрам».





Врач-геронтолог развеял миф о полезности алкогольных напитков в войне с коронавирусом, а также отметил чрезвычайную вредность никотина: «Спиртное только наружно применять, в целях дезинфекции. Руки обрабатывать, поверхности мебели, телефон салфеткой с разведенным спиртом. А сигареты очень хорошо «сочетаются» с коронавирусом. Люди курящие болеют гораздо чаще и тяжелее, чем те, кто не дружит с сигаретой».





Для стимуляции иммунитета ничего лучше здорового образа жизни не придумано, подчеркнул профессор. По его словам, пожилым людям не нужны лекарства, обладающие иммунным действием, поскольку «у них иммунная система и так угнетенная».





«Спреи, гели для рук — все это новомодные идеи. Пожилым людям они необязательны. Обычное мыло справится с бактериями не хуже любого дорогого спрея! Пенсионерам руки и лицо часто нужно мыть! Особенно не забывать об этом, когда они возвращаются с улицы. Важно протирать мылом наружную часть носа, что существенно снизит риск заражения коронавирусом», — пояснил Конев.





Варианты самоизоляции





Мэра Москвы Сергей Собянин, подписавший ранее указ «О введении в Москве режима повышенной готовности», попросил жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим. Эта мера рекомендована москвичам в период с 26 марта по 14 апреля. Гражданам рекомендовано ограничить контакты.





В качестве варианта для самоизоляции градоначальник предложил жителям Москвы использовать дачу: «Прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее - поехать на дачу, тем более погода в ближайшие дни обещает быть теплой». Покидать жилые помещения на своих участках россиянам с целью прогулок не запрещено, но при этом рекомендовано максимально ограничить социальные контакты.





Доставкой продуктов и лекарств пенсионерам будут заниматься соцработники и волонтеры, пояснил Собянин: «В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры».





В благотворительном фонде помощи пенсионерам и инвалидам «Старость в радость» сообщили, что «самоизолироваться» в дома престарелых жителям столицы и Подмосковья не получится, поскольку в этих учреждениях «сейчас карантин»: «Дома престарелых не примут тех, кто решил там «переждать» ситуацию с коронавирусом. Туда после приказа Роспотребнадзора не пускают даже родственников пожилых людей».





Однако жителей столицы, у которых нет своей дачи, готовы принять санаторно-лечебные учреждения. В санатории «Дорохово», расположенном в поселке Старая Руза, Daily Storm рассказали, что работают в штатном режиме: «У нас карантина из-за коронавируса нет. Пусть люди покупают путевки (или же просят их приобрести департамент соцзащиты Москвы) и приезжают — всех примем».





Собянин обратился к горожанам с просьбой проявить особое внимание к людям старшего поколения: «Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи и знакомые, поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. Иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми».





Отдельно градоначальник обратился к молодежи, призвав ее держаться от людей старшего поколения подальше: «Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет. Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей».





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